Víctor Cabezuelo, músico y productor: "Los poemas de Lorca son como canciones, parece que escribía con melodías"

"Todo está siendo sencillo con este disco". Víctor Cabezuelo (Madrid, 1983), miembro del grupo de rock psicodélico Rufus T Firefly, no se refiere al nuevo trabajo de su grupo, con el que lleva 18 años en activo. "Yo vengo de proyectos de largo recorrido, en Rufus siempre nos ha costado mucho hacer absolutamente todo y con este trabajo es todo fácil". Se refiere a Tengo tres estrellas y veinte cruces, el proyecto que nació como espectáculo en 2022 y en noviembre de 2023 se transformó en un disco publicado por Primavera Labels, con el que ahora vuelve a donde comenzó todo, el Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS) de Madrid, donde junto a Ángeles (Toledano), Gloria (Maurel) y Javier (Martín) lo volverán a poner en el escenario este sábado. Con motivo de esta actuación, en los Teatros del Canal de la capital, charlamos con el artífice del proyecto.

P. 'Tengo tres estrellas y veinte cruces' fue un encargo del director del FIAS, Pepe Mompeán, en 2022, como una interpretación musical del 'Poema del cante jondo' de Federico García Lorca. ¿Cómo recuerda, dos años después, aquel estreno?

R. Como un poco cogido con pinzas aún, porque las canciones estaban súper recientes. Recuerdo muchos nervios también, y que aún llevábamos mascarillas, no podíamos saludar al público al finalizar el concierto... Fue todo un poco raro. Pero sí que nos supo a poco y por eso quisimos grabar el disco y hacer la serie de conciertos que vamos a hacer ahora. Era una cosa que estaba prevista para un día y luego todo el mundo nos animó a seguir haciéndolo.

P. El encargo se lo hicieron a usted personalmente. Y le acompañan Ángeles Toledano, cantaora flamenca, la baterista Gloria Maurel y el músico y productor Javier Martín, miembro del grupo de electrónica The Low Flying Panick Attack, que también ha estado en esta edición del FIAS. ¿Por qué decidió buscar estos aliados y no hacerlo directamente con Rufus T. Firefly?

R. Tenía muchas ganas de colaborar con cada uno de ellos individualmente, son gente a la que yo admiro, y de repente pensé que igual era una buena oportunidad para juntarnos los cuatro y ver qué pasaba. Yo lo propuse un poco pensando que me iban a decir que no y que iba a tener que seguir buscando, pero me dijeron los tres que sí. Y lo bueno es que creo que se mantiene todo el rato la personalidad de cada uno, que no es una fusión, sino que son cuatro partes muy definidas, haciendo cada uno lo suyo. Se fue construyendo casi sin darnos cuenta. Luego hay un trabajo muy grande de Javi de producción musical, de cómo tiene que sonar cada cosa. Y también está toda la parte de Gloria que hace que de alguna manera todo esté vivo. Porque cuando juegas con la electrónica, tienes un poco este sentimiento de que todo es un poco frío, y de que como todo está tan estructurado y los sonidos son tan definidos, hay poca viveza.

Portada de 'Tengo tres estrellas y veinte cruces', el disco de Ángeles, Víctor, Gloria y Javier. / Cedida

P. Una de las cuestiones que más marca el proyecto es la voz flamenca de Ángeles Toledano, que determina que algunas de las canciones tengan estructuras de cantes flamencos. ¿Esto es buscado, el acercamiento al flamenco?

R. No había mucha idea de nada. Y bueno, poco a poco se fue encontrando el sitio. Yo lo que sentía todo el rato es mucho respeto por el flamenco, porque lo admiro mucho, pero no es mi lenguaje, no lo controlaba para nada. Entonces no quería hacer cosas que estuvieran mal hechas y, en ese sentido, Ángeles me tranquilizaba mucho, nos decía: "Chicos, no entréis en pánico que esto no es flamenco, estamos haciendo otra cosa, así que no os preocupéis porque podemos hacer lo que queramos". Así que hemos tratado de no ponernos ningún límite. Pero es verdad que hay canciones, como De madrugada, que tienen como base una bulería y a partir de ahí luego empiezan a pasar otras cosas. Y en directo hacemos una seguiriya. Sí que hay cosas que queríamos que partieran desde el flamenco. Lo importante era que la gente cuando lo escuche entienda que no estamos intentando mancillar el flamenco ni nada parecido.

P. El punto de partida es el 'Poema del cante jondo', pero cómo han seleccionado los textos: por la musicalidad, por gustos personales...?

R. Había dos que tenía claro que quería intentar hacer algo con ellos porque son de mis poemas favoritos de Lorca, que están en las canciones La guitarra y Y después. Y el resto fueron saliendo, pero realmente podíamos haber hecho muchísimos más, porque todos los poemas parecen canciones. Parece que Lorca cuando escribía tenía canciones en la cabeza, que escribía con melodías, porque es que es muy fácil ponerle música a cualquiera de ellos. Y todo camina de una manera muy musical y muy bonita. Así que lo que hicimos básicamente es trabajar hasta que tuvimos un conjunto de de canciones que nos gustaban más y ahí ya paramos. Pero podíamos haber seguido.

P. Es curioso que diga eso porque precisamente en Clamor, uno de los temas del disco, se incluye un recitado. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo así?

R. Nos parecía que el disco tenía que tener algo así, un poema recitado, porque al final siempre que pensamos en Lorca te imaginas a alguien recitando. Así que hablamos con Miguel, Dandy Piranha, el cantante de Derby Motoreta's Burrito Cachimba, que es amigo nuestro. Nos parecía que podía quedar muy bien con su voz y a él le gustó la idea.

P. A Lorca se le ha abordado mucho desde el flamenco. ¿Tuvieron alguna referencia musical a la hora de abordar el disco?

R. Había una referencia emocional, por encima de todo, que era el Omega, de Enrique Morente y Lagartija Nick. Pero es una referencia sobre todo de libertad. Yo pensaba: si lo hizo Morente, tenemos permiso para hacerlo nosotros. Cuando estaba un poco perdido, yo pensaba en este disco y me hacía encontrar el camino. Y aparte, referencias musicales hemos tenido muchas, como James Blake, Apparat, Weval... grupos de música electrónica que nos gusta mucho cómo hacen las cosas. Y queríamos intentar acercar esa sonoridad a las canciones flamencas. Dentro de las melodías también nos inspiramos mucho en Lole y Manuel. Todo son cosas que escuchamos en el día a día. Queríamos que representara un poco el momento musical y personal en el que estamos.

P. El disco se publicó en noviembre, ¿por qué decidieron grabarlo con Primavera Labels?

R. Pues esto fue también iniciativa del director del FIAS, es quien insistió mucho en que lo hiciéramos y con su ayuda conseguimos grabarlo. Y después, un día coincidí con Ana (Romeu, directora de Primavera Labels) en un festival, le hablé un poco de este proyecto y me lo pidió. Y a los cinco minutos de enviárselo me dijo que quería sacarlo.

P. ¿Cómo es la puesta en escena? ¿Hay espacio para la improvisación?

R. Sí, la hay. Pasa un poco que la parte mía y la de Javi está bastante atada, porque es una parte más electrónica y más sintética y todo va como muy medido, pero la parte de Gloria y de Ángeles es absolutamente libre. Ellas dos siempre van por el aire. Nosotros intentamos mantenernos debajo todo el rato. Ángeles cambia melodías de repente, las alarga, las acorta. Ellas hacen que todo esté vivo, es el contrapunto bonito, ¿no? Que ellas dos estén todo el rato dando pasión y energía y Javi y yo estemos un poco atrás, ahí, intentando mantener la cordura.

P. ¿Cuál es la idea para las presentaciones en directo? Además del FIAS se ha anunciado que estarán en el Primavera Sound de Barcelona, ¿por qué circuito lo quieren mover?

R. Ahora mismo estamos abiertos a tocar donde nos llamen. Y es verdad que creo que puede pegar en diferentes escenarios. Presentamos el disco en el último Alhambra Monkey Week en Sevilla, que es un festival de música alternativa, pero también hemos estado en Jaén, en el Museo Íbero. Yo creo que pega en todas partes, porque aunque tenga un corte moderno y vanguardista, también tiene el punto de raíz.

P. Además de ser músico, ha producido y arreglado trabajos de muchos otros compañeros, de Mikel Erentxun a Iván Ferreiro o Rayden. ¿Es este trabajo una puerta para la producción flamenca?

R. Bueno, creo que tendría que aprender mucho de flamenco para poder producir un disco de flamenco todavía, pero sí que me encantaría poder hacer cosas, sobre todo que estuvieran abiertas a otras músicas. Creo que me sentiría un poco angustiado en un trabajo de flamenco puro y no creo que pase. La gente cuando me llama lo hace porque lo que quiere es psicodelia, experimentar y salirse un poco de su camino.