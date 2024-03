Derby Motoreta's Burrito Kachimba: "Vivimos en el momento que nos toca, no somos una banda de 'revival'"

"Es un viaje en el que caminamos por las dos texturas que ya habíamos tocado antes pero ahora ya más especializadas". Así define Gringo, guitarrista de la banda andaluza de rock Derby Motoreta's Burrito Cachimba su nuevo trabajo, Bolsa amarilla y piedra potente (Universal / Primavera Labels), que se publica el próximo 5 de abril. Un álbum que mezcla el rock guitarrero más clásico con canciones más orientadas hacia la psicodelia y, como novedad, una mayor experimentación con la electrónica, todo hilvanado con la poderosa voz aflamencada de Dandy. "Ya sabíamos distorsionar las voces, guitarras y batería y ahora empezamos a entender también el trabajo con los sintetizadores, los sonidos más modernos".

Es el tercer disco de su carrera, tras su excepcional debut en 2019 con un disco homónimo e Hilo negro, publicado en 2021. El cuarto, contando con la banda sonora que hicieron para la película de Dani Monzón Las leyes de la frontera en 2021, una cinta que trataba de homenajear el cine quinqui de los 70. 'Kinkidelia' es, justamente, el término que la banda inventó para definir su sonido dado que, explican, otras etiquetas como 'rock andaluz' no terminan de definirles. "Vivimos en el momento que nos toca, no somos una banda de revival", afirma Dandy Piranha, cantante y letrista. "Nos inventamos esta etiqueta para que no se nos encasillara en el rock andaluz, que es una música bellísima pero de otra época".

Las referencias en este nuevo trabajo que mencionan no son ni Triana ni Smash: James Blake, Thom Yorke, Tyler, the creator o Rosalía son algunas de ellas. "James Blake es como un Beethoven moderno. Es un genio", afirma taxativamente Dandy. Y continúa: "Tenemos el espectro totalmente abierto. En este disco hemos dedicado mucho tiempo al diseño sonoro, porque lo que buscamos es hacer música actual".

Derby Motoreta's Burrito Cachimba comenzaron a ser una banda en 2017, aunque muchos de ellos ya tenían experiencia como músicos en otros grupos -Furia Trinidad, Quentin Gas, The Milkiway Express- que, de hecho, simultanearon durante algún tiempo. Son seis músicos con base en Sevilla, con identidades que prefieren mantener detrás de ingeniosos apodos: Dandy Piranha (voz), Bacca (guitarra), Gringo (guitarra), Soni (bajo), Papi Pachuli (batería) y Machete Carrasco (sintetizador y teclados). Desde que empezaron a tocar juntos, quedó bastante claro que sus directos serían una de las claves del grupo, con una energía y entrega en el escenario de la que es difícil no contagiarse. "Yo creo que es lo que más identifica a esta banda", reflexiona Gringo. "Salir y ver a la gente expectante es la motivación principal".

La banda andaluza Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, que publica en abril su nuevo disco, en Madrid. / Alba Vigaray

Banda de carretera

Este es el primer disco, explican, para el que se han tomado un tiempo en el proceso de composición y grabación, ya que, en los anteriores, compaginaron la creación con los conciertos. Ha sido un año encerrados "de lunes a viernes, todos los días", recalca Gringo, aunque admite que algunas ideas ya habían surgido durante la gira de Hilo negro. Ahora, un mes antes de estrenar el nuevo disco, comienzan a presentarlo en pequeñas dosis. La entrevista tiene lugar al día siguiente de participar en la fiesta organizada por Radio 3 Extra en la sala La Riviera de Madrid, donde tocaron en público por primera vez el primer single, La Fuente. "Para mí lo de ayer fue increíble", dice muy serio Dandy. "Sé que me voy a acordar de la primera vez que hemos tocado La Fuente en directo mucho tiempo".

La intensidad de sus directos es, además, algo que no sólo ocurre en España para un grupo que hace un tiempo dio también el salto para girar por América Latina. Dandy cuenta la primera vez que estuvieron en Buenos Aires: llegaron después de un horrible vuelo nocturno desde Austin, Texas, en el que prácticamente no durmieron. Y sin poder pasar por el hotel, fueron directamente a tocar. "En esos 10 segundos antes de tocar, ya puedes estar malo para caerte, que el cuerpo hace ¡plás! y te vienes arriba", recuerda. "Y al final del concierto, que la mayoría ni nos conocían, terminaron haciendo un cántico futbolístico… ¡Los Derbi Motoretaaaa!", dice gesticulando. "¡Fue mágico!".

La libertad en el escenario es algo que tiene que ver con los referentes sin los que, admiten, no habría existido la banda. "Nosotros tenemos ciertas piedras rosetas ante las que nos descalzamos y nos vamos a meditar", dice Gringo, que cita La leyenda del tiempo, de Camarón de la Isla como una de ellas. "Forman parte de nuestro ADN, ni siquiera de cómo tocamos, sino de cómo pensamos". Dandy recalca esta idea, que no es una cuestión musical, sino de filosofía: "esa actitud totalmente asalvajada de Veneno y de Pata Negra" y cita el Manifiesto de lo borde de la banda de la contracultura sevillanade los 70 Smash que recogía, entre otros puntos: "No se trata de hacer 'flamenco-pop' ni 'blues aflamencado', sino de corromperse por derecho".

Una filosofía que, además, implica una manera de representar lo andaluz, en sintonía con una reivindicación sin complejos de los elementos culturales populares que está llevando a cabo la Generación Z. "Triana y su forma de representar una Andalucía libre de todo folklore, una Andalucía real, es con lo que nosotros nos sentimos más identificados a nivel filosófico", remata Dandy.

Sin apología andalucista

Preguntados si sienten que hay un renacimiento del nacionalismo andaluz, Gringo prefiere matizar. "Nosotros estamos cómodos con toda la referencia a las raíces, por supuestísimo, pero nunca hemos sido una banda reivindicativa", aclara. Como Califato 3/4, Le Parody o La Plazuela, Derby Motoreta's Burrito Cachimba pertenecen a una generación de músicos andaluces que acuden al flamenco y otros elementos -copla o marchas de Semana Santa- con la misma naturalidad con la que lo hacen al rock o la electrónica. "Lo utilizamos de una manera completamente natural, igual que usamos el blues del Delta o la psicodelia de San Francisco", explica Gringo.

Los elementos populares andaluces se reflejan también en las letras, que suelen nacer directamente en el local de ensayo. El responsable de las letras es el cantante, Dandy Piranha, que las explica así: "Tienen tres pilares básicos: el rollo callejero costumbrista un poquito más agresivo, el componente espiritual de la tierra en la que vivimos y también la psicodélica, la imaginación y apertura a otras dimensiones".

Estos motivos están presentes desde los inicios del grupo, que no pasó mucho tiempo hasta firmar con Primavera Labels, la rama discográfica de la marca Primavera Sound -creada en torno al festival nacido en Barcelona- en colaboración con la discográfica Universal Music. Esto, que podría parecer que les facilita el camino, no les ha supuesto en la práctica, según ellos, ninguna ventaja. "Nosotros somos mucho más do it yourself que muchísimas bandas indies", protesta Dandy, y explica que durante algún tiempo tuvieron que encargarse ellos mismos de su carrera. Ahora admiten que resulta más sencillo. "Ahora nos prestan un poco más de atención, pero al principio éramos el último mono", bromea Gringo.

Firmar con Primavera Labels les permitió entrar en el circuito de macrofestivales de verano, en el que no les importa que haya una parte del público que acuda más por vivir la experiencia que por la música. "Nosotros utilizamos mucho la metáfora de que vamos por una autovía de ocho carriles a contramano", dice Dandy. "Como está todo un poco automatizado y un poco plasticoso muchas veces, pues de repente aparecemos nosotros y chocamos de frente contra todo eso".

Para Bolsa amarilla y piedra potente compaginarán los festivales con actuaciones en salas en las que se permiten cuidar mejor aspectos como la iluminación. Los primeros conciertos serán en abril, tras el lanzamiento del disco: en Barcelona -el 12-, Madrid -el 18- y Sevilla -el 26-. " Luego ya festivales a tope hasta noviembre", dice Dandy. "Volveremos a Latinoamérica, paramos en navidades y en enero, otra vez a seguir girando". Y concluye: "Van a ser dos años de locos, pero bendita locura".