Los discos de la semana: Idles, Real Estate, MGMT, Enry-K y Joel Ross

Idles, feroces y sentimentales , en fin, en un álbum salpicado por audacias no siempre certeras al cien por cien, pero reveladoras de un fondo aventurado. Y que aporta unos cuantos temas (añadamos la sulfurosa ‘Dancer’, encuentro con LCD Soundsystem) que bien podrán codearse con los clásicos en los conciertos de su nueva gira, como el que ofrecerán (con las entradas agotadas) el 1 de marzo en el WiZink Center. - Jordi Bianciotto

En el carril menos visceral se encuentra uno de los mejores temas, Grace , con una sinuosa melodía en roce con la percusión hipnótica y el creciente chirrido de las guitarras (y con Chris Martin como protagonista del vídeo). Talbot dice aspirar ahí a la gracia y a la pureza (“ni Dios, ni rey, el amor es la cuestión”), y esa idea no está desconectada del resto del cancionero: en otra de las piezas (sónicamente) más implacables, Hall & Oates, Idles no se mofan del dúo de blue-eyed soul, sino que lo citan como metáfora sincera de la emoción amorosa (“es como si Hall y Oates cantaran a mi oído / cada vez que mi hombre está cerca”).

La alternancia de temas arrolladores con recesos más introspectivos no es una novedad, si bien aquí domina el conjunto del cuadro. Pero la impronta de Godrich se aprecia sobre todo en la ampliación de recursos sónicos : el zumbido de los drones electrónicos que envuelve Pop pop pop sobre una implacable base rítmica, el pianismo y los oleajes amenazantes aplicados al canto al desamor de A gospel o la reverberación mareante de Roy. Esta última resulta ser un poco pesada y nos pone en guardia ante el peligro de exceso de trascendencia , perceptible también en el giro épico de Jungle, laminando en el tramo final la enrarecida cadencia tribal con vestigios de Bo Diddley que daba vida a la canción.

Tras un par de álbumes poco satisfactorios, el quinteto de Nueva Jersey parece haber entendido que la madurez artística no está reñida con la simplicidad y el sutil encanto de sus primeros discos y entrega un estimulante sexto elepé que combina las intrincadas y pulidas guitarras eléctricas marca de la casa con el aroma country-pop de la acústica y el pedal steel en bonitas canciones que no ocultan las huellas de Big Star (Interior), REM y los Feelies tardíos. - Rafael Tapounet

Viaje por estilos y épocas

El dúo de Connecticut matiza las viejas efervescencias y nos introduce en un repertorio tenue e intrincado en el que se cruzan acordes de guitarra folk y tramas de críptico synth-pop, ecos del Bowie de los primeros 70 e insinuaciones teatrales. Álbum rico en cavilaciones y niebla existencial ("nada te prepara para perder la vida"), también en canciones con poderes mágicos, como ese galáctico Dancing in Babylon compartido con Christine and the Queens. - J. B.