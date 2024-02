'Oppenheimer' se lleva los principales premios del Sindicato de Actores en su regreso tras la huelga

El filme 'Oppenheimer' se coronó en los galardones del Sindicato de Actores de EEUU (SAG-AFTRA) con la estatuilla a mejor elenco o reparto, el máximo reconocimiento de estos premios que marcaron el regreso de los intérpretes tras la huelga que protagonizaron en 2023 en busca de mejores condiciones laborales.

"SAG-AFTRA gracias por pelear por nosotros, gracias a cada miembro que nos apoyó. La última vez que estuvimos todos juntos fue en una alfombra roja de la que nos retiramos (por la huelga) en solidaridad. Esto es un cierre de ciclo para nosotros", dijo el actor Kenneth Brannagh, quien recibió el galardón en nombre del elenco de 'Oppenheimer'.

Cillian Murphy, que interpreta en el filme de Christopher Nolan al atormentado creador de la bomba atómica Robert Oppenheimer, ganó en el apartado de mejor actor, mientras que Robert Downey Jr. recibió el premio a mejor actor de reparto, continuando con el éxito que ya habían obtenido en galas como los Globos de Oro o los BAFTA.

El reconocimiento de mejor actriz fue para Lily Gladstone 'Los asesinos de la luna', quien mantenía una reñida disputa con la protagonista de 'Pobres Criaturas', Emma Stone, mientras que el de mejor actriz de reparto se lo llevó Da'Vine Joy Randolph por su papel en 'Los que se quedan', de Alexander Payne.

"Es un regalo poder hacer esto para ganarnos la vida. Traemos empatía a un mundo que la necesita. Sería fácil cerrarnos y dejar de sentir, pero nosotros muy valientemente seguimos sintiendo", dijo Gladstone.

No obstante, la cinta más taquillera de 2023, 'Barbie', y la película 'Poor Things', de Yorgos Lanthimos, no recibieron ningún premio.

Con estos resultados, 'Oppenheimer' reafirma su carrera como el filme favorito de los próximos Óscar, cuya ceremonia se llevará a cabo el 10 de marzo, en donde está nominado en trece categorías.

El apartado televisivo fue acaparado por 'The Bear' y 'Succession', series que ya habían triunfado en ceremonias como los Globos de Oro, los Emmy o los Critics Choice Awards.

'Succession' obtuvo el premio a mejor elenco de una serie de drama, mientras que 'The Bear' ganó una estatuilla a mejor elenco de una serie de comedia, mejor actor de comedia -por el trabajo de Jeremy Allen White- y mejor actriz de reparto de serie -por la actuación de Ayo Edebiri-.

Pedro Pascal fue la gran sorpresa de la noche al vencer a Kieran Culkin, el ganador de premios como los Emmy o los Globos de Oro, en el apartado de mejor actor de serie de drama por su personaje de Joel en la serie de HBO 'The Last of Us'.

"Esto está mal por muchas razones, estoy un poco borracho. Muchas gracias, soy parte de este sindicato desde 1999 y esto es un honor (...) Me va a dar un ataque al corazón", dijo Pascal conmovido hasta las lágrimas.

La actriz Elizabeth Debicki, quien da vida a la princesa Diana de Gales en la serie 'The Crown', ganó el premio a mejor actriz de serie de drama, y como se esperaba, serie 'Beef', ganó en apartados como mejor actor y actriz de una serie limitada.

Recuerdan la lucha Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, que por primera vez en la historia fue transmitida en vivo por Netflix, fue el discurso de la actriz y presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, quien destacó algunos puntos de su victoria tras la huelga histórica que protagonizaron actores y guionistas de Hollywood en 2023 contra los estudios y plataformas de "streaming".

"Su solidaridad encendió a los trabajadores de todo el mundo desencadenando lo que para siempre se recordará como el verano laboral caliente en el que tomaron el camino del héroe", dijo la actriz.

"Comprendieron lo que significa nuestra enorme contribución a esta maravillosa industria y ahora aquí estamos, erguidos y orgullosos", ahondó Drescher.

Otros momentos destacados de la noche fue el homenaje a la trayectoria de Barbra Streisand y el reencuentro de las icónicas protagonistas de 'The Devil Wears Prada': Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt en el escenario del Shrine Auditorium y Expo Hall de Los Ángeles, California.tag