Juan Vidal: “La mujer tiene derecho a expresarse como más cómoda se sienta”

Ilusión y cierto nerviosismo, “sobre todo por el formato”, se dibujan en el rostro de Juan Vidal (Elda, 1980). El modisto alicantino, que lleva más de una década poniendo su sello a la pasarela nacional con propuestas ‘Prêt-à-porter’ nutridas por el mundo femenino y con nombre de mujer, explora nuevos horizontes en el marco de la iniciativa ‘Oficio: el arte invisible de la moda’ de la Semana de la Moda de Madrid. Las puertas de su céntrico estudio se han abierto de par en par este miércoles para presentar en una exposición su primera colección cápsula de vestidos de novia y destapar todos los entresijos del cuidado proceso de diseño y creación.

Con la artesanía por bandera, Vidal funde lo clásico con lo contemporáneo en una línea integrada por 21 piezas de estilo diverso, pero que sí beben todas de la misma inspiración: el universo del maestro Cristóbal Balenciaga – apreciable en los volúmenes – y los grandes modistos clásicos. Los vestidos con corte ‘al bies’, que se deslizan y adaptan al cuerpo, y otros, de tul, de gasa o de satén, se entremezclan con novedosos conjuntos de dos piezas. “Cada diseño tiene su alma propia”, asegura el creador.

Primera colección de vestidos de novia de Juan Vidal. / Mamen BG 15

Más que una propuesta ‘bridal’ del modisto, al que la mismísima Reina Letizia podría sucumbir viendo sus antecedentes – acude a sus diseños para sus eventos oficiales una y otra vez–, la colección constituye toda una declaración de intenciones a favor de “la posibilidad de evolucionar dentro del marco de la tradición". Juan Vidal nos recibe en su estudio para descubrir su colección cápsula de vestidos de novia y reflexionar sobre los convencionalismos que aún permanecen intrínsecos en el sector.

En un tiempo en el que impera el ‘fast fashion’, todavía hay creadores, como usted, que siguen apostando por la artesanía. ¿Cómo ha sido ‘cocinar’ los diseños a ‘fuego lento’?

El desarrollo ha sido intuitivo, buscando diferentes herramientas de expresión, no encasillando a la novia en un solo estilo. La colección no tiene un hilo conductor más allá de la propia diversidad femenina. Llevamos seis meses trabajando en la cápsula, ya que algunos vestidos han llevado varias semanas de trabajo. Ha sido un proceso lento, sí, pero sobre todo, muy gratificante. Creativamente lo he disfrutado muchísimo.

Candela, Victoria… sus colecciones siempre tienen nombre de mujer. En esta ocasión, ¿por qué no?

Es algo que siempre me hace falta, sí. Ese nombre es una manera de identificar de forma rápida a esa mujer a la que vestiré. Victoria, por ejemplo, habla de una chica disciplinada y con sabor a épocas pasadas y que huele a Violetas de Parma. En este caso, sin embargo, la colección cápsula no tiene nombre de mujer porque centra de forma aislada cada pieza. Hay bastantes estilos y desarrollos diferentes.

Presentación de la primera colección de vestidos de novia de Juan Vidal. / Mamen BG 17

Los volúmenes de sus creaciones siempre denotan una fuerte inspiración en el maestro Cristóbal Balenciaga. Esta vez, no iba a ser diferente, ¿pero qué otros modistos clásicos han inspirado el proyecto?

Podemos hablar de la silueta 'New Look' de Christian Dior, que se caracteriza por faldas amplias, cuerpos ceñidos y cinturas de avispa, y del corte ‘al bies’ de Madeleine Vionnet, que le permitió envolver a la mujer consiguiendo una mayor fluidez de movimientos.

Lleva regalándonos colecciones ‘Prêt-à-porter’ desde el 2005, año en el que se alzó con el premio a mejor trabajo en MODAFAD (Asociación para el Fomento de la Moda). Pero hasta ahora, tan solo exclusivas novias habían podido lucir sus diseños en su gran día. ¿Qué le impulsa a dar el paso ahora?

En parte, la demanda. Recibimos muchas preguntas sobre si realizamos vestidos de novia. Incluso se han llegado a vender diseños blancos de nuestra web para enlaces. Eso nos hizo pensar que podríamos desarrollar una cápsula y dar a conocer nuestro trabajo con un mayor impacto. La segunda razón es porque muchas de las piezas tienen procesos artesanales que son mejor comprendidos en un vestido de ceremonia. Me hacía muchísima ilusión crear piezas más elaboradas.

El estilo clásico y el contemporáneo son opuestos. No obstante, se dan la mano en esta propuesta. ¿Cuál es la clave?

La diversidad. Hay que entender que las formas de relacionarnos y exponernos han cambiado. La tradición evoluciona y el camino está en actualizar códigos que se quedan obsoletos.

Primera colección de vestidos de novia de Juan Vidal / Mamen BG 23

Darle una segunda vida al vestido de novia el día de la boda es una opción por la que cada vez apuestan más las mujeres. ¿Es posible en esta propuesta?

Sí, claro. Hay vestidos que se convierten en otro a mitad de noche, eliminando un elemento o cambiando la posición de una pieza. Pero también se pueden ver directamente primeros y segundos vestidos, que son de ‘cocktail’.

Repasando su trayectoria, vemos que tiene muy buena relación con sus trabajos del pasado. En 2015 lanzó una nueva línea, 'MYGIRLS', que incluye colecciones cápsula y reediciones de sus modelos más míticos. ¿Hay rastro de ellos en esta colección de novias?

La hay, el vestido ‘Rose’ lo creamos hace tres años. Se ha convertido en un icónico de la casa y vuelve a versionarse en esta cápsula. Ahora se presenta en raso elástico, la flor principal adquiere un mayor tamaño y el tejido brillante lo eleva a otro nivel.

A excepción de pocas mujeres que eligen otro color para dar el ‘sí quiero’, el blanco sigue imperando en el sector. ¿Por qué nos cuesta tanto arriesgar?

El color blanco está muy arraigado a nuestra cultura, por eso nos cuesta tanto cambiar de opción. Es difícil que este tono se extinga del mercado nupcial por la luz y la pureza que aporta a la novia el día de su boda.

Juan Vidal trabaja en su primera colección de vestidos de novia. / Mamen BG 21

Los vestidos de boda sexy aún sorprenden. ¿Para usted hay magia en este tipo de diseños?

Siempre que la boda sea civil, sí. Creo que la mujer tiene derecho a expresarse de la forma que más cómoda se sienta. En nuestra propuesta, los vestidos arriesgados conviven perfectamente con los tradiciones.

Ha vestido a la Reina Letizia en varias ocasiones, la última en el desfile del día de la Hispanidad con un vestido floral azul. La ‘royal’ se decantó para su boda con el Rey en 2004 por un sofisticado vestido de Manuel Pertegaz. Pero si pudiéramos rebobinar en el tiempo y ella le eligiera a usted, ¿Hay alguno perfecto para la ocasión entre los 21 diseños?

No me atrevería a decir que sí, porque no han sido creados ni diseñados desde esa perspectiva. Considero que, para realizar un encargo de este calibre, un vestido histórico, hacen falta reuniones, conversaciones y dedicación. Ojalá se produzca algún día.

Sus creaciones se han subido a pasarelas nacionales e internacionales; ha recibido numerosos galardones, como el premio de moda de la Comunidad de Madrid en 2019 y la MBFWM le distinguió con el Premio L'Oreal Paris en la 71ª edición. Ahora, también lanza una colección cápsula de novias. ¿Qué le falta hacer a Juan Vidal en la moda?

La moda es una carrera de fondo, creo que lo importante es evolucionar y mantenerse activo, intentar implicarse en proyectos que supongan retos. Y créeme, aún tengo muchos sueños que alcanzar.