'The Tortured Poets Department', el nuevo disco de Taylor Swift: descubre cuándo sale y cómo será su portada

La 66º edición de los Premios Grammys dejó varios momentos que pasarán a la historia de la música, y dos de ellos cuentan con la misma protagonista: Taylor Swift. La intérprete se hizo ayer con el galardón Mejor Álbum de Pop Vocal por 'Midnights', que se sumaría al recibido por 'Fearless' (2010), '1989' (2016) y 'Folklore' (2020), haciendo historia en los Grammy al convertirse en la artista con más Grammy a mejor álbum del año y superando a artistas como Stevie Wonder o Frank Sinatra.

No fue el único momento inolvidable de la noche para los fans de la norteamericana, pues cuando Taylor Swift subió al escenario para recoger el galardón, aprovechó a lanzar una noticia que nadie esperaba: "Sé que la forma en la que vota la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans, así que quiero agradecérselo a los fans contando un secreto que he guardado durante los últimos dos años", señaló dejando ver el compromiso que mantiene con su audiencia.

Qué es 'The Tortured Poets Department'

La cantante de Look what you made me do anunció este domingo 4 de febrero que sacará su próximo álbum, titulado 'The tortured poets department', el próximo 19 de abril de 2024. El anuncio de su nuevo álbum hizo las delicias de sus más de 280 millones de seguidores, que apenas unas horas después de su publicación en 'Instagram' ya acumulaba más de 10 millones de 'me gusta'. En ella se puede ver a la protagonista sobre una cama en blanco y negro.

El Grammy número 13 de la carrera musical de Taylor Swift ha supuesto un antes y un después en la trayectoria de la norteamericana, que aseguró ser "mi número de la suerte". Una noche en la que la cantante llegó la última al Crypto.com Arena de Los Ángeles (California), de donde salió victoriosa y de forma apresurada, pues debía poner rumbo a Japón para continuar con su actual gira 'The Eras Tour', con la que recorrerá hasta un total de cuarenta ciudades.