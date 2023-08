Crítica de 'The Bear (temporada 2)': una serie excelente sobre la búsqueda de la excelencia

Jeremy Allen White (Carmy) y Ayo Edebiri (Sydney) en ’The Bear’. / FX

En una de esas gloriosas sorpresas que la televisión (o ficción serializada) no deja de ofrecer, The Bear apareció el año pasado de la casi nada para revelarse como la serie ideal: una oportunidad para sumergirse en un mundo con sus propias leyes y códigos, el de la cocina para ser precisos; familiarizarse y encariñarse con personajes con tantas flaquezas como cualquiera de nosotros; rendirse a una fluida alternancia entre (o superposición de) géneros, de comedia y drama en concreto, o recordar el valor de la economía narrativa, de hacer capítulos de treinta minutos y no de aproximadamente setenta.

En una sorpresa no demasiado común, su creador, Christopher Storer, no ha tenido ningún problema para prorrogar la magia de esta serie revelación durante la difícil segunda temporada. Se advierte ya desde los primeros minutos del primer episodio: de nuevo están ahí todas las cualidades mencionadas o ese caos ordenado de lo más eléctrico. The Bear será un poco estresante o no será.

En este caso, el agobio tiene que ver con la deconstrucción y remodelación del Original Beef, restaurante centro de la acción. Incluso con los 300.000 dólares hallados por sorpresa al final de la primera temporada, el chef Carmy (Jeremy Allen White), su brazo derecho Sydney (la hoy ubicua Ayo Edebiri) y el resto del equipo se enfrentan a una situación financiera complicada, a la que hay que sumar cuestiones legales, como avisa Sugar (Abby Elliott), posible directora de proyecto. Han de pedir medio millón de dólares adicional al Tío Jimmy (Oliver Platt) bajo la promesa de que podrá hacer con el edificio y el solar lo que quiera si no recibe de vuelta el dinero en año y medio. Es difícil que The Bear, como se llamará ahora, empiece a dar beneficios en menos de, digamos, ocho meses, así que nuestros héroes tienen todas las que perder. Pero Sydney quiere, además, ganar una estrella Michelin.

La intriga de saber si conseguirán o no estos objetivos sirve como médula espinal narrativa. Pero la serie se sostiene, en realidad, en el retrato sensible de un grupo de personajes por los que no resulta difícil preocuparse, más bien al contrario. Queremos que Carmy triunfe con The Bear, pero también queremos que aprenda a reordenar sus prioridades y se plantee seriamente encontrar algo parecido a la felicidad, que después podría regalar a otros. En su camino aparece una promesa de romance, pero no, no es Sydney, como a muchos fans les gustaría: regresa a su vida Claire (Molly Gordon), a la que conoció de (más) joven y que aspira a ser médica de urgencias, vocación aún más estresante que la alta cocina.

Sabedor del reparto con el que juega y amante por igual de todas sus criaturas, Storer se centra esta vez algo menos en Carmy, al menos en la recta inicial, e intenta dar sus momentos de gloria a personajes cada vez menos secundarios. Momentos que a veces son más bien episodios completos: en el excelente Sundae vemos a Sydney recorrer Chicago en busca de inspiración culinaria, y en los mejores instantes, con nada menos que The Durutti Column como inesperada ambientación sonora.

Por otro lado, el siguiente capítulo, Honeydew, dirigido por Ramy Youssef (el hombre de Ramy, serie producida y a veces dirigida por Storer), cuenta como protagonista con el pastelero Marcus (un increíble Lionel Boyce), quien renuncia con dificultad al cuidado de una madre enferma para estudiar en Copenhague con el chef encarnado por Will Poulter. Nunca se deja del todo en segundo plano al enternecedor en su torpeza Richie (Ebon Moss-Bachrach), el antiguo mánager del Original Beef, quien arranca temporada lamentándose por su falta de propósito en la vida y trata luego de reafirmarse de la peor manera.

Tanto los golpes cómicos como los emotivos siguen siendo de gran precisión: los primeros surgen de forma natural a través de personajes y situaciones; los segundos no huelen a manipulación sino a verdad. Cuando lo importante es crear tensión, Storer y equipo pueden seguir recurriendo a los mejores grooves de Wilco, como en el primer episodio con Handshake Drugs. Se acaba cada media hora con satisfacción total, pero sin empacho de ninguna clase. The Bear es una serie excelente sobre la persecución de la excelencia.