Muere el enigmático Sixto Rodríguez, el cantante conocido por el documental 'Searching For Sugar Man'

Sixto Rodríguez, durante una actuación en el Poble Espanyol en 2013. / ELISENDA PONS

El cantante Sixto Rodíguez, protagonista del popular documental ganador de un Oscar en 2012, Searching For Sugar Man, ha fallecido este miércoles a los 81 años. La noticia de la muerte del artista estadounidense ha sido comunicada a través de su página web. "Con gran tristeza en Sugarman.org anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez falleció hoy. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus hijas -Sandra, Eva y Regan- y a toda su familia. Rodríguez tenía 81 años. Que su querida alma descanse en paz", reza el comunicado oficial.

El enigmático cantautor, nacido en Detroit con genes mexicanos (sus padres emigraron a EEUU en los 1920), volvió de la oscuridad, de donde nadie sabía si aun permanecía (la muerte era algo que rondaba al personaje), como las leyendas, hace poco más de 10 años. Debió triunfar a principios de los 70, pero lo hizo en la segunda década de los 2000. ¿Por qué? Él mismo decía en el oscarizado documental que era por los azares de la industria musical. Quizá, pero la justicia la encontró muchos años después, ya con 70 años y gracias, claro está, al cine. Antes, en un rocambolesco giro de su historia propia de otros tiempos, triunfó en Sudáfrica, donde su leyenda es aún mayor.

Searching For Sugar Man (disponible en Filmin), dirigido por el sueco Malik Bendjelloul, revivió algunas de sus canciones como I Wonder, Crucify Your Mind y la que inspiró el título del filme, Sugar Man. Muchos de sus temas más populares forman su álbum de debut, Cold Fact (1970), al que acompaña en su corta discografía un segundo disco, Coming From Reality, publicado un año más tarde. La vida -y el éxito en la pantalla- le llevó a girar por el mundo como un renacido al que todo el mundo quería ver en directo. En 2013, por ejemplo, llenó el Poble Espanyol de Barcelona.