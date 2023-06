Los mejores festivales de música para disfrutar este verano

Galicia recibe una vez más a uno de los festivales de hardcore, metal y punk más importantes en España y de Europa.



🗓️ Calendario: del 28 de junio al 1 de julio.

🌎 Ubicación: Viveiro (Galicia).

🎼 Artistas principales: Pantera, Ghost, Slipknot, The Ghost Inside, Harms Way, Rise Of The Northstar, The Baboon Show, Corrosive, Slope, Mono, Coven, Lucifer, 1000 Mods, The Inspector Cluzo, Konvent...

💰 Precios: entre 69 y 299 euros, según el total de días.

📲 Página web: https://www.resurrectionfest.es/