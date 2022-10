Charlie Hunnam ('Shantaram'): "Queríamos hacer una de las mejores series de la historia"

La carrera televisiva de Charlie Hunnam, también conocido por sus papeles en cine con Guillermo Del Toro, James Gray o J. C. Chandor, sirve para trazar una breve historia de las series recientes. De la producción (atrevida) para una cadena pública (Queer As Folk), saltó a una clásica serie de cable sobre hombres difíciles (Hijos de la anarquía), y de ahí a un título de streaming que parece menos tele que cine: Shantaram (Apple TV+), adaptación de la exitosa novela de aventuras de Gregory David Roberts. Hablamos con Hunnam sobre su papel en ella y, por supuesto, todo lo histórico que vino antes.

P. Personalmente, cada vez que veo algo como Shantaram, un thriller pensado claramente para personas adultas, pienso: "Oh, apenas se hacen ya cosas así". ¿Pensó algo similar al aceptar el proyecto?

R. Pensé así cuando leí el libro de Gregory David Roberts. Pero lo que me atraía de hacer la serie era, sobre todo, la historia: una aventura épica sobre romance y amistad, traición, el significado de la vida, qué es Dios… Temas increíbles y muy amplios. También el propio viaje en sí mismo, la oportunidad de explorar India y su cultura. Fue más la suma de esos elementos que la idea de recrear aromas de otro Hollywood.

P. Su personaje, Lin, es un convicto fugado que viaja a Bombay con la idea de empezar de nuevo, de reencontrarse con la mejor versión de sí mismo o conocer a otro yo ideal. La serie conecta con La ciudad perdida de Z, su película a las órdenes de James Gray, en su aire de aventura existencial.

R. Shantaram se parece a La ciudad perdida de Z, o a Papillon, en su idea de mostrar a un personaje atrapado en una aventura. Pero lo que busca Lin no es una ciudad indígena sino la realización personal. En la serie hablamos de cómo se forma la identidad, que suele ser a través de la comunidad y la tribu; las personas a las que amamos y que logran que echemos anclaje en la vida.

P. Su currículo televisivo es como una breve historia del medio. ¿Ha sido interesante y emocionante ser testigo de la evolución de la narrativa serializada?

R. Ha sido un golpe de suerte que mi carrera coincidiera con esta era dorada de la televisión. Soy un gran fan de la narrativa serializada. Me encantan las películas también; de hecho, estudié teoría e historia del cine [en la Universidad de Cumbria]. Pero conforme ha pasado el tiempo, he aprendido a apreciar y disfrutar las series cada vez más. Además, aunque he probado a hacer toda clase de cosas, en toda clase de pantallas, al final se me conoce sobre todo por mis series.

P. Con Queer As Folk (1999-2000) se demostró que otra clase de representación gay, mucho más franca, era posible en televisión, y además desde una cadena pública. ¿Se siente orgulloso de haber formado parte de ese hito?

R. Sí, me siento muy orgulloso. Aunque también he de decir que, al ser uno de mis primeros trabajos, estuve demasiado tímido. Sinceramente, no sabía lo que hacía. Me dieron la oportunidad de trabajar con actores espectaculares [como Aidan Gillen, luego Meñique en Juego de tronos] y no sé si tendría incluso que pedir disculpas por mi aportación [sonríe].

"Aunque he probado a hacer toda clase de cosas, en toda clase de pantallas, al final se me conoce sobre todo por mis series"

P. Casi una década después empezó Hijos de la anarquía (2008-2014), una entre las muchas series de cable de aquella época sobre antihéroes masculinos. Una realmente buena. ¿Qué diría usted que la hacía especial?

R. Yo vengo de un entorno socioeconómico poco privilegiado. Crecí [en Newcastle] en un entorno de clase obrera en el que las únicas opciones, tradicionalmente, habían sido la construcción naval, la minería, el trabajo de fábrica. Mis familiares se oponían a la obligatoriedad de hacer esos trabajos; querían hacer cosas que les estimularan. Creo que por eso me atraía que en Hijos de la anarquía hubiera tal rechazo a la autoridad. Todo el mundo quiere dar un puñetazo a su jefe de vez en cuando. No es que apruebe esa conducta, pero igual es liberador hacerlo a través de la ficción.

P. Y finalmente tenemos algo como Shantaram, la serie más cinematográfica en que ha participado. ¿Podemos llamarla realmente televisión?

R. Creo que puede ser un poco reduccionista. Pero, a la vez, en nuestra cabeza soñábamos con llevar Shantaram a los niveles de las mejores series de la historia. Ojalá hayamos sabido trasladar a la pantalla todo el romance, toda la belleza y las ideas más provocadoras del libro.

P. ¿Qué será lo próximo para usted? ¿Todavía rueda Rebel Moon, la space opera en dos partes de Zack Snyder para Netflix?

R. ¡Acabo de terminar mi parte! Ahora mismo lo que estoy haciendo es escribir. Estoy en las primeras etapas de algo importante y espero seguir dedicándome a escribir durante los próximos años.

