Drake y Kendrick Lamar, protagonistas de la eterna batalla en el mundo del rap

La relación entre Kendrick Lamar y Drake siempre ha estado en el punto de mira, pues a lo largo de los años, los dos raperos se han visto envueltos en infinitas polémicas, batallas y un arsenal de indirectas escondidas en sus canciones. No siempre fue así, ya que los dos artistas sacaron música de forma conjunta en el pasado ('Poetic justice'), además de participar en la creación de otras canciones.

Sin embargo, el tiempo ha hecho que Lamar y Drake se conviertan en los rivales más famosos del rap americano, pues en los últimos meses su batalla personal ha adquirido forma de canciones y ambos raperos no paran de lanzarse indirectas a través de su trabajo. La gota que colmó el vaso en esta nueva era de su enfrentamiento fue el lanzamiento de 'First person shooter', un tema que el canadiense lanzó junto a J. Cole en el que ambos se coronaban como los más grandes del rap.

Una "guerra civil" según 'Billboard'

Algo que hizo estallar de nuevo a Kendrick Lamar, quien en su sencillo 'Like that' junto a los artistas Future y Metro Boomin contradecía a su rival dejando claro que él es el más grande. Otros dos temas que Drake lanzó después ('Push Ups' y 'Taylor Made Freestyle'), llegaron cargados de dardos para el de California, algo que no debió de sentar demasiado bien a Kendrick.

El golpe final a esta "guerra civil" como lo calificó la revista 'Billboard', lo acaba de asestar Lamar con el lanzamiento de 'Euphoria', una canción en la que no deja lugar a la duda y arremete como nunca contra Drake durante más de 6 minutos. En ella, el productor cuestiona sus méritos, critica el uso de la 'N word', sus gustos a la hora de vestir, y un largo etcétera de indirectas de lo más directas al exnovio de Rihanna.