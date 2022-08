Quién es quién en 'La Casa del Dragón': reparto y personajes

Emma D’Arcy, en ’La Casa del Dragón’. / HBO MAX

Después del enorme éxito de Juego de tronos, HBO Max no ha querido renunciar a seguir explorando el universo creado por George R. R. Martin. Le ha costado tres años (que fue cuando terminó la serie protagonizada por Daenerys, Jon Nieve y los hermanos Stark), pero ya tiene lista su precuela y el próximo 21 de agosto (día 22 en España) estrena La Casa del Dragón (House Of The Dragon).

Basada en el libro Fuego y sangre, la nueva ficción no podrá contar con personajes de Juego de tronos, ya que se ambienta 200 años antes, aunque sí que estará protagonizada por una saga conocida por la audiencia: los Targaryen, el poderoso linaje de ascendencia Valyria y pelo dorado cuyo emblema es el dragón de tres cabezas. Así que en La Casa del Dragón podremos descubrir a los antepasados de la combativa Daenerys que tanto sorprendió (y no precisamente para bien) a muchos seguidores en el final de Juego de tronos. Saquen la libreta, porque tendrán que dibujar un árbol genealógico si no quieren perderse con tantos nombres.

Los protagonistas

El reparto está encabezado por Paddy Considine (Peaky Blinders) en el papel del rey Viserys Targaryen , elegido para suceder al viejo monarca, Jaehaerys Targaryen. Pero su carácter afable y su decencia chocarán con los requisitos necesarios para un puesto en el que a veces hay que ser implacable. Los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes.

Matt Smith (Doctor Who y el joven Felipe de Edimburgo en The Crown) es el príncipe Daemon Targaryen , hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Audaz guerrero y jinete de dragones, Daemon posee la verdadera sangre del dragón, algo que muchos no ven en su hermano mayor.

Olivia Cooke (Ready Player One, Slow Horses) es Alicent Hightower , la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más hermosa de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del monarca y su círculo más íntimo, con lo que cuenta con una aguda perspicacia política. Su papel de joven lo hace Emily Carey.

Emma D'Arcy (Hanna) es la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, de pura sangre valyria y jinete de dragón. Todos la consideran una Targaryen al cien por cien, pero la pega es que no nació hombre. Su papel de joven lo interpreta Milly Alcock.

Matt Smith, en el papel del príncipe Daemon Targaryen en 'La Casa del Dragón'. / HBO MAX

La Serpiente Marina

Steve Toussaint (Prince Of Persia: las arenas del tiempo) es Lord Corlys Velaryon , conocido como La serpiente marina. Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen, es el aventurero náutico más famoso en la historia de Westeros. Incluso más rico que los Lannister (el linaje del siempre ocurrente Tyrion), cuenta con la armada más grande del mundo.

Eve Best (La saga Winx) es la princesa Rhaenys Targaryen , jinete de dragón y esposa de Lord Corlys Velaryon. Fue descartada como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favorecía a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre.

Fabien Frankel es Criston Cole , de ascendencia dorniense, el hijo común del mayordomo del Señor de Blackhaven. Cole no tiene derecho a tierras ni títulos; todo lo que tiene a su nombre es su honor y su habilidad sobrenatural con la espada.

Sonoya Mizuno (Devs, Maniac, Ex Machina) es Mysaria , que llegó a Poniente sin nada y fue vendida incontables veces. Sorprendentemente se convirtió en la aliada más fiable del Príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono.

Rhys Ifans (Notthing Hill, Harry Potter y las reliquias de la muerte) es Otto Hightower, la Mano del Rey. Según él, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon.

Olivia Cooke, en 'La casa del dragón'. / HBO MAX

Reparto adicional

Bethany Antonia es Baela Targaryen , hija mayor de Laena Velaryon y jinete del joven dragón Moondancer.

Phoebe Campbell da vida a Rhaena Targaryen , segunda hija de Lady Laena y hermana de Baela.

Harry Collett es Jacaerys Velaryon, hijo mayor de Rhaenyra Targaryen.

Ryan Corr es Ser Harwin Rompehuesos Strong , conocido como el hombre más fuerte de los Siete Reinos. Es el hijo mayor del maestro de leyes Lyonel Strong y heredero de Harrenhal.

Tom Glynn-Carney es Aegon Targaryen , hijo primogénito del rey Viserys.

Jefferson Hall es Tyland Lannister, un político astuto y calculador, gemelo de Lord Jason Lannister. Y también encarna a Lord Jason Lannister , el Señor de Casterly Rock y gemelo de Tyland Lannister.

David Horovitch es el Gran Maestre Mellos , una voz de la razón y asesor de confianza del Rey Viserys.

Wil Johnson es Vaemond Velaryon , hermano menor de Coryls Velaryon y comandante de la marina de Velaryon.

John Macmillan es Laenor Velaryon , hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen.

Graham McTavish es Harrold Westerling , que ha servido en la Guardia Real desde los días del rey Jaehaerys; es un modelo de caballería y honor.

Ewan Mitchell es Aemond Targaryen , segundo hijo de Viserys, sobrino de Daemon y medio hermano de Rhaenyra.

Theo Nate es Laenor Velaryon , hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen.

Matthew Needham es Larys Strong , hijo menor del maestro de leyes Lyonel Strong, llevado a la corte por su padre.

Bill Paterson es Lord Lyman Beesbury , señor de Honeyholt y maestro de la moneda en el pequeño consejo del rey Viserys.

Phia Saban es Helaena Targaryen , segunda hija de Viserys, hermana de Aegon y Aemond, medio hermana de Rhaenyra.

Gavin Spokes es Lord Lyonel Strong , maestro de leyes del rey Viserys y señor de Harrenhal.

Savannah Steyn es Lady Laena Velayron, hija de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen.

