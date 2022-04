Seis actores de 'Élite' hablan sobre sus personajes

Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi, Omar Ayuso, Claudia Salas y Georgina Amorós cuentan su evolución

Los intérpretes reflexionan sobre lo que supone pertenecer a una serie de proyección mundial

Manu Ríos, Carla Díaz, Omar Ayuso, Georgina Amorós, Martina Cariddi y Claudia Salas. / ARCHIVO

4 Se lee en minutos Inés Álvarez



Netflix acaba de estrenar la quinta temporada de 'Élite' y para conocer mejor a los personajes y cómo han vivido su experiencia trabajando en la serie hemos hablado con seis de sus actores: Manu Ríos (Patrick), Carla Díaz (Ariadna), Martina Cariddi (Mencía), Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeka) y Georgina Amorós (Cayetana).

LOS PERSONAJES: PATRICK, ARIADNA Y MENCÍA

P. El director del colegio, y padre de Patrick, Ariadna y Mencía, aparece esta temporada como un verdadero tirano.

- Carla Díaz: Nuestro padre siempre ha sido muy autoritario y un poco nazi desde siempre, pero en esta temporada llega a un límite que lo pone todo muy difícil. Toca techo.

P. Mencía, que siempre era muy rebelde, opta por ser más sumisa y más obediente.

- Martina: Sí, opta por ser más obediente y se relaja. Ella siempre estaba enfadada con el mundo, con su padre, con sus hermanos, con todos. Pero ahora intentará complacer a la gente. No es tanto que sea sumisa, sino que va a ser la hija que su padre quiere que sea.

P. Patrick, en cambio, liderará una rebelión.

- Manu: Ya de por sí Patrick es muy rebelde e independiente. Siempre ha sido el ojito derecho de su padre, pero ahora que siente que este no le presta la atención que merece, le tacha de caprichoso y le dice cosas que no quiere escuchar, se rebela. Y hace todo lo posible para molestarle.

P. A Ariadna la vemos queriendo vivir la vida a tope. Se deja llevar por el desenfreno.

- Carla: Totalmente. Ha estado a punto de morir y se da cuenta de que la vida son dos días, por lo que hace un gran cambio. Deja de ser tan perfeccionista. Deja de ser la hija perfecta, la novia perfecta y decide vivir al límite.

P. ¿Patrick no será correspondido en el amor?

- Manu: Esta temporada sufrirá más. Iván se convierte para él en un reto. Pero se descubre a sí mismo.

P. Mencía parece perdida. Y vuelve un poco loca a Rebe.

- Martina: La vemos que emocionalmente no está bien y no sabe lo que quiere.

P. La parte de thriller es importante. Avanzan las investigaciones por la muerte de Armando y ¿hay nuevo cadáver?

- Eso no se sabe hasta el último capítulo.

P. Hay una referencia al cine de Almodóvar. ¿Tienes algo que ver con ello, Patrick? Como eres de su pueblo...

- No, no tengo nada que ver. Pero me hizo mucha ilusión, porque Almodóvar es muy guay. Ese es el capítulo más diferente de toda la temporada. Es muy divertido. Tampoco tengo tantísima presencia en él, pero lo he disfrutado mucho.

P. Ari sigue teniendo mucho éxito con los chicos.

- Carla: Digamos que Ari tiene un problema con la fidelidad.

LOS PERSONAJES: OMAR, REBE Y CAYE

P. Omar ya no tiene a Ander. Adiós a Omander.

- Esta temporada por primera vez tiene que enfrentarse a sí mismo. Ya no está su hermana ni Ander, solo tiene a Samuel y cuando empieza a haber un conflicto duro con él, se da cuenta de que no es nadie, porque todos estos años ha conjugado su identidad a través de los demás. Eso le sirve para crecer.

P. Claudia, Rebe debe guardar un gran secreto, pese a lo impulsiva y extrovertida que es.

- Sí, es cómplice de un asesinato. Pero lo lleva bastante bien, porque no le parece tan grave que una mala persona tenga un mal final. Es justicia poética. Y hace un viaje muy parecido al de Omar: de autoconocimiento, de escucharse, de cuidare... Es bonito estar con ella, verla crecer, cómo madura.

P. Georgina, Caye está en una situación complicada, porque debe defender a alguien que cometió una agresión sexual.

- Es una trama compleja, porque está el tema del abuso y pone encima de la mesa si perdonar o no. Pero las mujeres no pueden cambiar a un hombre, sino que tienen que hacerlo ellos solos y solo acompañarlos.

P. Aparece una nueva persona en la vida de Omar, Bial. Un inmigrante.

- La trama de Omar en esta temporada no está relacionada con el amor. Y yo, como actor, lo he agradecido mucho, porque el amor está muy bien, pero en la vida hay infinidad de problemas.

P. ¿Y Claudia deberá olvidar a Mencía?

- Mencía tiene mucho que ver en la vida de Rebe, han tenido una relación muy bonita. Pero el viaje que hace Rebe, el propio viaje es ella. Tiene una historia de amor, preciosa, que es con ella misma.

P. ¿Y Cayetana?

- Se da cuenta de que el concepto de amor que tenía era bastante equívoco. E indaga más en el amor sano. Pero desea realmente creer en el amor.

Los actores ante el fenómeno Omar: Es la mejor forma de estar. Es un expositor maravilloso, un trampolín. Que tu trabajo se vea tanto... Y luego están las muestras de cariño que hemos recibido de todas partes del mundo de forma masiva.

Claudia: La forma de empezar está muy bien para abrir caminos. Lo que pasa es que no sigue el orden cronológico de los hechos de un actor. Lo normal es otro. Porque de la noche a la mañana apareces y estalla todo. Pero para mí ha sido un privilegio formar parte de a esta equipo, aprender mucho, escuchar mucho, el reparto que hemos tenido y toda lo que hemos vivido…. Ha sido una maravilla.

Georgina: Ha sido muy intenso y creo que hemos crecido en esta serie.

Manu: Hay que quedarse con todo lo positivo que esto trae. Y ponerse las pilas.

Carla: Es un proyección muy grande y hay que estar preparado para ello.

Martina: Lo que hay que hacer es no cambiar tu entorno y tu forma de vivir.

Noticias relacionadas