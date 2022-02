Los momentazos de la gala de los Goya 2022

Arturo Valls y Verónica Echegui recogen su Goya al mejor cortometraje de ficción en la 36ª gala de los Premios Goya. / Europa Press

La gala de los Premios Goya ha transcurrido este domingo en Valencia una edición de la 'nueva normalidad' sin presentadores, plagada de alusiones políticas y por las mujeres y en la que el espíritu 'berlanguiano' ha estado presente en diversos momentos.

Este espectáculo de luces y colores daba comienzo a la gala de #Goya2022 pic.twitter.com/VkSlGYlbwJ — Premios Goya (@PremiosGoya) 12 de febrero de 2022

Pese a las previsiones de duración para una gala que no contaba con presentadores --y, por lo tanto, ausencia de más 'sketches'--, la gran noche del cine español ha vuelto a superar las tres horas como en pasadas ediciones. La actriz Carmen Machi ha sido la encargada de abrir la ceremonia, lanzando un mensaje de agradecimiento al público "por dar la oportunidad al cine español de seguir en sus vidas".

Vuelve a escuchar el discurso de bienvenida de Carmen Machi en los #Goya2022 pic.twitter.com/xxHq6NaELX — Premios Goya (@PremiosGoya) 12 de febrero de 2022

La actriz ha salido al escenario tras la interpretación de una versión de 'Libre' por parte de las artistas Jedet, Bebe y Cristina Castaño y ha iniciado su intervención en valenciano, ironizando con que en esta etapa "tan difícil" que se está viviendo con la pandemia se han dado "tantas escenas berlanguianas en la casa, en las calles o en las instituciones".

"Seguro que Berlanga nos hubiera animado a reirnos del presente, incluso en plena pandemia: estos tiempos dan para películas berlanguianas", ha comentado con humor. En lugar de esperar a los americanos con alegría, esperamos los fondos de la Unión Europea. En lugar de sentar a un pobre a nuestra mesa, sentamos a un positivo en Navidad", ha bromeado.

A partir de ese momento, el escenario de la gala ha empezado a estar ocupado por una terna de actrices y actores reconocidos: desde Charo López a Belén Rueda, pasando por Vicky Peña --con 'dardo' incluido a la ausencia de mujeres en la categoría que presentaba-- hasta Jaime Lorente o Adam Nourou.

Ellos han presentado varias categorías, llegando la primera sorpresa de la noche con los actores y actrices revelación: un vídeo de sus familiares para animarles antes de la entrega del galardón, que ha sacado las lágrimas a más de uno de los candidatos.

El 'recado' a Sánchez

Las reivindicaciones en otras categorías tampoco se han hecho esperar: mientras Albert Espel, ganador de Mejor Dirección de Producción por la película 'Mediterráneo' --que refleja la labor que realiza la ONG Open Arms--, ha deseado "que el Mediterráneo deje de ser una fosa común", hasta Verónica Echegui, Mejor Cortometraje de Ficción por 'Totem Loba' en su debut en la dirección, que ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente en la ceremonia, a mostrarle el documental a sus hijas. "Tomátelo en serio", ha añadido.

El fundador de Open Arms, Óscar Camps, ha estado en los agradecimientos de todos los premiados de 'Mediterráneo', pero no ha sido el único nombre ligado a la actual situación política. Por ejemplo, Luis Zahera, presentador de uno de los premios, ha sido el primero en citar al presidente ruso Vladimir Putin mediante una broma con los papeles que le faltaban por interpretar a Luis Tosar.

O el productor Jaume Roures, ya al final de la gala recogiendo el galardón de mejor película, ha pedido más "atención" para la cultura que "aleja del machismo, el talibanismo y de la violencia" en un momento en que hay "tambores de guerra" --en alusión al conflicto entre Rusia y Ucrania--.

Mientras León de Aranoa no ha olvidado en su discurso por mejor guion a las sucesivas reformas laborales "que tanto daño han hecho" y que han alimentado a su 'El buen patrón', la actriz Blanca Portillo ha tenido unas emotivas palabras para Juan María Jáuregui, político vasco del PSE asesinado por ETA cuando ha subido a recoger el Goya a mejor actriz. "Él es el auténtico protagonista de esta película, él y todos los que fueron de forma absolutamente injusta", ha dicho, tras declararle su "amor incondicional".

Fernando León de Aranoa, Jaume Roures, Javier Méndez recogen el Goya a Mejor Película, que recae en El buen patrón #Goya2022 pic.twitter.com/YPI2JvK8Cq — Premios Goya (@PremiosGoya) 13 de febrero de 2022

La romántica dedicatoria de Javier Bardem a Penélope Cruz ("La mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días, te quiero mucho") fue otro de los momentos más emotivos y que más comentarios suscitaron en toda la ceremonia.

Suelen ser muy discretos, por eso esta dedicatoria de Bardem a Penélope (y a sus hijos) es tan especial ♥️ #Goya2022pic.twitter.com/Niay73yQj1 — David Orenes ❄️ (@david_lrl) 13 de febrero de 2022

La mujer y las oportunidades

Uno de los momentos más sorprendentes de la noche ha venido de la mano de la participación en la gala de la cineasta Sahraa Karimi, primera mujer que llegó a ocupar la presidencia de la agencia pública del cine en Afganistán y que tuvo que abandonar el país con los talibanes, pidiendo "por favor" al cine español que "no reconozca el régimen" instaurado por este movimiento que "oprime a las mujeres afganas y ataca a los valores democráticos".

No han sido las únicas palabras dirigidas también a las mujeres. La compositora Zeltia Montes, quien ha recogido el Goya a mejor música original, ha recordado que "la historia de la música no ha sido agradecida con las compositoras y no han tenido oportunidades". Por su parte, Chelo Louireiro, ganadora en animación por 'Valentina', ha dedicado el 'cabezón' a "todas las mujeres enormes y hermosas".

Más allá de estas reivindicaciones, la gala ha tenido momentos emotivos, como por ejemplo el habitual 'in memoriam' con Luz Casal interpretando 'Negra sombra' --canción emblemática de la música gallega- mientras en la gran pantalla han salido nombres de fallecidos este año como Verónica Forqué, Rafaella Carrá o Pilar Bardem.

Muy aplaudida ha sido también la actriz australiana Cate Blanchett, quien ha recogido este sábado el primer Premio Goya Internacional en Valencia de manos del director Pedro Almodóvar y la actriz Penélope Cruz. Dando las gracias, tanto en inglés como en castellano, por el galardón recibido, ha afirmado estar "orgullosa de lo que se ha hecho como sector", con elogios para el cine español por trabajar en pandemia.

A su vez, José Sacristán también ha arrancado ovaciones al coger su Goya de Honor con palabras recordando el ser pionero con la Academia. "Me siento muy orgulloso de ser uno de los primeros de esta esforzada tropa", ha indicado.

🔥 Arden las redes con la presentación de C Tangana y Rita Payés... para algunos excelente, para otros cringe... ¿qué dicen?... esta fusión salsa-bolero me gusta, eh. #Goya2022 pic.twitter.com/zmUa2SnFyp — Nicolás de León (@salocinuy) 12 de febrero de 2022

Estreno de C. Tangana

Las actuaciones musicales han tenido menos protagonismo que otro año. C.Tangana junta a Rita Payés presentando 'Te venero', tema inédito, o Sabina junto a Leiva con una versión de 'Tan joven y tan viejo' han llenado el escenario de melodía. También el dúo cómico Pantomima Full con su particular visión del cine español en un vídeo lleno de humor han tenido su protagonismo.

Y, por último, en tierra valenciana tampoco podía faltar el maestro del cine español Luis García Berlanga, quien ha sido recordado a través de un vídeo en el que el realizador aseguraba con su peculiar estilo que "lo único que tiene que hacer el cineasta es divertir y entretener". "Es cierto lo que dice Berlanga, que el amor se abre paso sin remedio en la vida y en el cine", ha despedido la actriz Ángela Molina a los asistentes a este 'reencuentro' del celuloide español.

