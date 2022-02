7 restaurantes de Madrid para celebrar San Valentín (y enamorarse de la comida)

Desde la cocina más clásica a la de autor, pasando por la italiana o la asiática... la capital alberga muchos sitios para acertar de pleno con tu pareja

Restaurante Torcuato (Madrid).

Habrá quien reniegue de San Valentín diciendo que es un invento del capitalismo. O del maligno. O de ambas cosas. En cualquier caso, hay que ver esta festividad como una oportunidad para salir a darse un homenaje con la pareja, amante o, sencillamente, amigo o amiga. Que cada uno que elija con quién celebrar un día como éste en buena compañía. Aquí van siete direcciones de Madrid en las que el amor está en el aire. Y en el plato.

Uno de los salones del restaurante Terracotta (Madrid). /

Terracotta

Materiales naturales, una incesante cascada de agua y neones juguetones conforman el escenario perfecto para una noche romántica. El envoltorio ayuda pero no funcionaría si en este restaurante del barrio de Salamanca (Velázquez, 80) la propuesta gastronómica no estuviera a la altura. Con platos como las flores crujientes de calabacín rellenas de ‘speck’ y ‘mozzarella’ o los chipirones de anzuelo a la plancha no hay quién se resista.

El restaurante Forneria Ballaró (Madrid). /

Forneria Ballaró

Este restaurante italo-mediterráneo del barrio de Chamberí (Santa Engracia, 90) posee el encanto y el carácter de los restaurantes verdaderamente auténticos. Ideal para una primera cita o una velada en compañía de la persona amada, nada puede salir mal aquí gracias a sus infalibles platos de pasta, en los que comparece el mejor producto de temporada, o sus ‘pinsas’ (que no pizzas) romanas. Una botella del mejor ‘prosecco’ para acompañar y el plan está servido.

El restaurante Zen Asian Supper Club (Madrid). /

Zen Asian Supper Club

Cosmopolita y ‘sexy’, el ambiente en Zen Asian Super Club (Velázquez, 128) transporta, por unas horas, a los locales de moda de Londres o Nueva York. Para San Valentín, este restaurante propone una experiencia con lo mejor de allí y lo mejor de aquí: un menú en el que ‘dumplings’, platos ‘teppanyaki’ y demás platos bailan al ritmo de las burbujas de los vinos espumosos de las toledanas Bodegas NOC.

La perdiz y las patatas 'soufflé' de Zalacaín (Madrid). /

Zalacaín

Los clásicos nunca fallan. Y Zalacaín (Álvarez de Baena, 4) es uno de ellos. Con mayúsculas. En esta nueva etapa con Íñigo Urrechu al frente no faltan platos legendarios como el búcaro Don Pío o el ‘steak tartar'. Todo aderezado con un servicio de sala a la altura y una coctelería de muchos quilates. Lo único que puede arruinar una velada pluscuamperfecta es una lucha a muerte por ver quién se come la última patata ‘soufflé’.

El reservado del restaurante Pante (Madrid). /

Pante

San Valentín puede ser una oportunidad de oro para descubrir -en pareja o en grupo, el amor es libre- locales y gastronomías que nos hayan pasado desapercibidos. Una estupenda dirección para hacer ambas cosas es Pante (Villanueva, 21), un local en el brilla la cocina siciliana. La ‘caponata’ y los ‘cavatelli alla norma’ están de 10 y hay que reservar sitio para un postre como el ‘bacio pantesco’, una crujiente y dulce flor, típica de la isla de Pantelleria, que da nombre al restaurante.

La pérgola del restaurante La biblioteca Gresca (Madrid). /

La biblioteca Gresca (Hotel Santo Mauro)

La llegada del chef Rafa Peña al hotel Santo Mauro (Zurbano, 36) es una de las grandes noticias gastronómicas de 2022 en Madrid. El flechazo gastronómico está garantizado gracias al buen hacer de este cocinero catalán. Para San Valentín, su propuesta incluye ostras francesas con caviar imperial, guisantes de temporada con trufa y yema o el suculento solomillo de vaca madurada.

Uno de los espectaculares salones del restaurante Torcuato (Madrid). /

Torcuato

El angelote del amor se siente más cómodo rondando con su arco y sus flechas por restaurantes como Torcuato (Serrano, 61). Una alfombra roja de película conduce a los espectaculares salones, el marco soñado para compartir el lomo de corvina asado y macerado en achiote con crema de frijoles o la 'picaña' madurada. Con estos mimbres, ¿quién no se va a enamorar?

