Las Palmas rebosa alegría y fiesta en el primer desfile de Europa del Gay Pride postcovid

Maspalomas rebosa alegría y fiesta en el primer desfile del orgullo postcovid. Bajo un amenazante cielo encapotado de diversas tonalidades de gris y con el viento racheado el color, la alegría y las ganas de fiesta fueron llenan desde las tres y media de la tarde de ayer los aledaños a la Avenida de Tirajana, en Playa del Inglés, ante el comienzo a las 16.00 horas del desfile del Maspalomas Pride By Freedom, la primera fiesta del orgullo LTGBI de Europa tras dos años de pandemia y que supone también el evento más multitudinario que se celebrara en Gran Canaria tras dos años de pandemia.

Poco a poco el entorno del Hotel Riu Maspalomas desde donde partieron las 19 carrozas participantes en esta edición post-covid de la fiesta más multitudinaria de Maspalomas, con permiso de los carnavales, fue convirtiéndose un auténtico hervidero de miembros del colectivo LGTBI de todas las edades, procedencias y etnias.

"Llevo viniendo cuatro años y después de esta pandemia que hemos vivido no podía falta. En cuanto supe que se celebraría reserve los billetes y el hotel y aquí estoy de nuevo. Me encanta Maspalomas", afirma Phillip, un treintañero de origen británico mientras camina junto a un grupo de seis amigos hacia la zona de salida de la cabalgata.

Todos los participantes contaban con un nexo en común, las ganas de disfrutar de la gran tarde de fiesta y reivindicación que tenían por delante y que supone el cierre a diez días del Maspalomas Pride y tras dos años sin celebrarse por culpa de la Covid-19. Mientras en la zona de salida se iban multiplicando los asistentes, tanto los que iban a disfrutar del recorrido a pie como los que contaban con alguna plaza en las carrozas participantes, en otras zonas de Playa del Inglés se formaron pequeñas colas de tráfico provocadas por la búsqueda casi desesperada de aparcamiento.

