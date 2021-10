El cono del volcán de La Palma se parte y genera más desbordamientos de lava

Ya lo había advertido María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, en la habitual rueda de prensa celebrada a la una de la tarde ayer: «Dada la elevada tasa de emisión de colada de lavas en las últimas horas, no se descarta la ruptura parcial de la parte superior del cono». Y apenas siete horas después el cráter principal se partió por la cara oeste y dio paso a un potente derrame que en un primer momento cogió camino hacia el norte del principal centro emisor.

Así comenzaba la sexta semana del volcán de Cumbre Vieja, que también arrastra consigo un incremento «muy notable» de frecuencia y magnitud de los terremotos a superficies medias -entre 10 y 15 kilómetros- y una señal del tremor -vibraciones relacionadas con la circulación de fluidos en el edificio volcánico- que se sitúa en valores de la primera semana de erupción. No hay indicio alguno que vaticine un final próximo a este proceso natural.

Ya dos nuevas fracturas ocurridas en torno a las 3 y a las 5 de la tarde barruntaban la gran cantidad de había acumulada en el interior de la tierra. Uno de los parámetros que presagiaban esta situación era la gran cantidad de seísmos que se estaban produciendo durante las últimas horas. El IGN informó en su página web de que entre las 00.00 horas del domingo y las 23.00 horas de ayer se registraron más de 500 terremotos, de los que 41 habían sido sentidos por la población, con once de ellos con una intensidad máxima de IV, y 186 con una magnitud igual o superior a 3,0 mbLg. Este incremento, en cambio, se ha dado con una disminución también notable de los terremotos que se sitúan a unos 30 kilómetros de profundidad, ya que sólo ocho de ellos se produjeron a esta distancia.

Hace unos minutos se ha partido el cono y ha provocado más desbordamientos de lava y desprendimientos que han generado corrientes de aire / A few minutes ago the cone broke and caused more lava overflows and landslides that have generated air currents #lapalma pic.twitter.com/1fRNovxJ3c