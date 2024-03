Palma se despide de uno de sus bares más míticos: el Riu Dolç se transformará en viviendas de lujo

Hay negocios que sin relevo es muy difícil que subsistan y a veces, incluso habiendo descendencia, la naturaleza del mismo trabajo ya no resulta atractiva a las nuevas generaciones.

El caso del bar Riu Dolç en Palma es el primero. Toni Perelló, su actual propietario, está a dos años de la jubilación y empieza a planearse su retiro. “He vendido el bar y el piso de arriba a unos inversores que harán viviendas. El local vecino también ha vendido como yo”, explica a Diario de Mallorca, del mismo grupo editorial que este medio, el dueño del histórico bar del barrio del Conservatori. En concreto, se refiere a la tienda de pinturas Imperbalco, en la misma calle Alfons el Magnànim.

Ya se publicita la promoción

De hecho, los rumores de venta se confirmaron este jueves, cuando los promotores de los pisos de lujo hicieron colocar una gran valla de publicidad de la promoción sobre este último comercio. La finca que se construirá ya se anuncia también en la web de Vae Homes, la promotora. Según la información que se aporta, de momento escasa, se levantarán 12 viviendas con aparcamientos y zona comunitaria con piscina. Los pisos podrán adquirirse desde 420.000 euros más IVA.

Render de la promoción en Alfons el Magnànim en Palma. / Vae Homes

“A mi edad, sólo me queda un año y medio para jubilarme y no tengo a nadie para que continúe con el bar, así que vendo. El establecimiento seguirá abierto estos próximos dos años aproximadamente, porque no empezarán a construir entre permisos y gestiones hasta dentro de 24 meses calculamos. No quiero alquilar el local porque no quiero ningún dolor de cabeza, a estas alturas de la vida me retiro para vivir tranquilo lo que me quede”, confiesa Toni del Riu Dolç a este periódico.

Hay que recordar que el pasado mes de diciembre falleció Miquel Perelló, hermano de Toni, el hombre que dio vida al Riu Dolç, bar habitado por taxistas, amantes del trote, periodistas, actores, parados, mecánicos, jubilados, estudiantes y músicos. Un refugio para los amantes de los bares normales.