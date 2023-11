Quién es Marta Cassini, la mejor tiradora de cerveza de Andalucía: con dos cervezas derrotó a 700 oponentes

Marta Cassini, la mejor tiradora de cerveza de Andalucía / Cerveza Victoria

Su nombre es Marta Cassini, y se ha convertido en la mejor tiradora de cerveza de todo Andalucía, llegando a derrotar a sus 700 oponentes en esta competición, que ha tenido lugar hace apenas unos días en Málaga. Los 700 aspirantes deseaban alzarse con el título pero, según acordaron los miembros del jurado, nadie lo hizo mejor que Marta, una malagueña de 33 años.

Se alzaba con la victoria tirando una cerveza perfecta, que desde entonces le solicitan constantemente en el establecimiento donde ella trabaja: "La repercusión ha sido brutal, viene gente de todas partes para que le ponga una cerveza", aseguraba recientemente la vencedora. Con cerca de 15 años de experiencia en el sector de la hostelería, Marta ha estado desde los 18 años trabajando de camarera, tanto delante como detrás de la barra.

La historia de Marta Cassini, la malagueña vencedora

Comenzó su andadura en el conocido barrio malagueño de Pedregalejo, y después pasó a trabajar como sumiller en Formentera tras haber recibido varias formaciones en la Junta de Andalucía. Varios años después, ha regresado a su ciudad natal a trabajar como camarera en el Candado Beach. La joven asegura que al día puede llegar a tirar más de 200 cañas al día y su truco es "hacerlo lo más rápido posible", cuenta.

Noticias relacionadas

El día de la competición se lo tomó con más calma, pues la ocasión lo requería: "Te da mucho miedo, cuando estás dentro de la barra no te están mirando todos los clientes", señala. Una experiencia organizada por Cerveza Victoria, en la que Marta Cassini tiró la mejor cerveza de todas, controlando factores como la presión, la espuma e incluso el ángulo de inclinación de la copa "para que caiga sobre el cristal y resbale sin dejar espuma", añade.

La joven tiró dos cervezas, para las dos partes del jurado: "Cuando me dijeron que ganaba no me lo esperaba porque había mucho nivel", termina asegurando Marta Cassini, convertida en la mejor tiradora de cerveza de Andalucía 2023.