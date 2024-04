Una mujer llevó el cadáver de su tío al banco para intentar cobrar un préstamo de 6.500 euros

Érika de Souza Vieira Nunes es el nombre de la mujer que ha sido detenida hace apenas unas horas en una sucursal bancaria en Bangu, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil. La detenida acudió al banco con un cadáver en una silla de ruedas, tal como revelan varios medios brasileños. La escena ocurría este mismo martes, cuando la mujer intentaba cobrar un préstamo de 17.000 reales brasileños (algo más de 6.500 euros).

Según se ha podido conocer, la mujer que aparece en las imágenes es la responsable de los cuidados de su tío Paulo Roberto Braga, de 68 años de edad. Los empleados del banco, quienes comenzaron a sospechar nada más ver el estado del anciano, decidieron grabar el momento en que Érika le pedía a su tío que firmara un documento. Acto seguido, llamaron al policía y constataron que el anciano llevaba varias horas muerto.

Investigan el parentesco

En el vídeo difundido a través del canal brasileño RJ 2 de TV Globo y de las redes sociales, puede verse cómo la mujer sobrina del anciano, sostiene la cabeza y el torso de su tío a lo largo de todo el vídeo. Y es que, el hecho de que el hombre no se moviese, gesticulase o respirase a lo largo de todo el vídeo, hizo sospechar a los empleados de esta sucursal bancaria.

En un momento determinado del vídeo se escucha a una de las trabajadoras decir "no creo que se encuentre bien", aunque este comentario no parece hacer incomodar a la detenida, que se mantiene insistente y enfocada en que su difunto tío firmase los papeles necesarios para cobrar un préstamo de 17.000 reales brasileños: "Si no firmas no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Firma aquí y no me des más dolores de cabeza", llega a decir Érika de Souza.

Una vez la policía y el servicio de emergencias llegó al lugar de los hechos, pudieron determinar la muerte del anciano y trasladarlo al instituto médico legal. Por su parte, la sobrina fue detenida y trasladada a comisaría, aunque la policía todavía investiga la verdadera relación entre Érika y Paulo Roberto, con el fin de averiguar si se trata de un fraude y profanación de cadáver.