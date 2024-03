Última hora sobre el estado de salud de Kate Middleton, en directo: el motivo por el que no quiere reencontrarse con Meghan y Harry

El comunicado de los duques de Sussex a Kate Middleton

Kate Middleton está guardando toda su energía en recuperarse, y su único objetivo es volver al estado de salud que mantenía antes de su cirugía abdominal. Si bien es cierto que el príncipe Harry volará a Londres el próximo mes de mayo para asistir al décimo aniversario de los 'Invictus Gamrs', la princesa de Gales no estaría dispuesta a visitar a su cuñado, pese a la mala relación que mantiene con Harry, pues su única prioridad es su salud, según cuenta 'The Telegraph'. Tal y como publicaba 'The Sun' hace unos días, Kate Middleton habría preferido ocultar su condición médica a sus cuñados porque "no son de fiar", por lo que todo apunta a que se enteraron a la vez que el resto del mundo, por el vídeo publicado. Los duques de Sussex emitieron un comunicado deseando una pronta recuperación a la princesa: "Salud y curación para Kate y su familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz", escribieron.