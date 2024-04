Marta Pérez, librera: "Quien ama la lectura, ama los libros en papel"

P. ¿Cómo llega a ser librera?

R. Me quedé sin trabajo y decidí abrir una librería en mi ciudad, Leer Zamora. La mejor decisión que he tomado con el apoyo de mi marido. A Instagram llegué de rebote.

P. ¿Le va bien?

R. Ahí estamos, intentando que no solo sea un establecimiento de compra/venta de libros, sino un lugar donde hablar de libros y donde el lector pueda encontrarse con el escritor.

P. ¿Por qué una librería?

R. Siempre he sentido interés por la lectura y siempre he leído, y así llegué a una web literaria para la que escribía reseñas. El resto de compañeras tenían cuenta en Instagram y me abrí una (marta.entre.libros). Al principio apenas subía contenido, pero le fui cogiendo gustillo, cuidando las publicaciones y ahora ya es parte de mi día a día.

P. ¿Qué fórmulas usa en su librería?

R. Enseguida puse en marcha un club de lectura y ahora tengo dos mensuales. Realizamos presentaciones, charlas, cuentacuentos, todo lo que se nos ocurre y que tenga como protagonista el libro.

P. ¿Detecta especial interés por los libros en papel?

R. Quien ama la lectura, ama los libros físicos. Por economía y espacio, quien más quien menos echa mano del libro digital, pero la gente entra en la librería y lo primero que te comentan es lo bien que huele, ese olor a papel ya te predispone para coger un libro, abrirlo y sumergirte entre sus páginas a vivir una historia que a saber dónde te llevará.

P. ¿Qué libros le han marcado?

R. La historia interminable, de Michael Ende, fue mi primera toma de contacto con la fantasía, y quién no ha querido ser Bastian y meterse en la historia que está leyendo. It, de Stephen King, fue el primer libro que leí del autor, a los que han seguido como cincuenta más. Aunque ha publicado varios títulos para olvidar, para mí sigue siendo un grande.

P. ¿Qué autores la han acompañado desde bien joven?

R. Agatha Christie y William Shakespeare. Gracias a la primera, empezó mi amor por la novela de misterio y gracias al segundo mi pasión por los clásicos. Son mis dos territorios literarios favoritos.

P. ¿Tiene una novela especial?

R. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, es mi refugio, el libro que más veces he leído y del que destaco la inteligencia de sus diálogos y esa magnífica forma de recrear la sociedad que tenía la autora.