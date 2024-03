Son ilusiones: falacia intencional y realidades

Berto Romero, en el plató del programa 'Ovejas eléctricas' / EPE

El guionista británico Simon Stephenson acusa a su colega David Hemingson de plagio. Afirma que el guion de la película Los que se quedan, dirigida por Alexander Payne y candidata a los Oscar (¿Lo habrá ganado cuando se publique esta pieza? No) es una copia descarada de un guion suyo no producido. Dice que el plagio incluye la "integridad significativa" del mismo: historia, personajes, estructura, escenas y diálogos. Vamos, que no le falta ni un pespunte.

Qué picajosos se ponen los autores. Me temo que la IA (inteligencia artificial) va a acabar con estas nimiedades como va a acabar con la IA (intención autorial). A ver quién es ahora el valiente que le pregunta a la máquina de hacer textos por su intención a la hora de crear una obra. Wimsatt y Beardsley se regocijan en el Purgatorio de los Críticos Literarios por su pionera falacia intencional.

También los ilustradores andan a la gresca con la inteligencia artificial mientras se siguen censurando algunos clásicos de la literatura y del cine como Mary Poppins. Mientras, una versión gore de Winnie The Pooh en la que el osito goloso y meloso asesina a jóvenes universitarias gana los premios Razzie.

Aprendemos el lenguaje de las ballenas, pero no sabemos qué deberíamos decirles cuando seamos capaces de comunicarnos con ellas, ni qué palabras utilizar para no crearles desazón. Sí que sabe qué palabras usar la brasileña de 37 años que se ha casado con un muñeco ante 250 invitados. Un muñeco de trapo que se llama Marcelo, tiene el tamaño de una persona real, la cara pintada y es "muy callado".

Ficción y realidad se confunden como quien escucha llover y cree que suena una canción de Tarita Montiel. Salimos a la calle con el frío invernal y una voz nos dice que no nos olvidemos de nuestro forro bipolar. Y Britney Spears afirma que no volverá a la industria de la música mientras disfruta de su trabajo como escritora fantasma.

Se retiran Los Chichos al tiempo el caballito de mar se convierte en una especie en riesgo de desaparecer. Podríamos crear una asociación de defensa de ambos. Los Chichos y el caballito siempre han ido de la mano. Qué chungo. Dame veneno que quiero morir. Y pelillos a la mar. Una asociación llena de gentes que canten "yo quiero tener un millón de amigos", como en aquella canción de Roberto Carlos (quizá el amigo del Marcelo, novio de trapo), que era, sin duda, un visionario de los followers.

Y que ese millón de amigos se convierta en la audiencia del programa de libros que prepara Berto Romero. Si Berto hace crítica literaria, si Britney escribe las novelas de otros, si la IA crea guiones y portadas, si Winnie asesina a muchachas de Wisconsin, si se retiran Los Chichos, ¿qué nos queda? Quizá solo la falacia intencional. Porque todo lo que piensas tú son ilusiones (qué más me da).