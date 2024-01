Alba Pau: "Las biografías hay que mirarlas con lupa, cualquiera escribe su vida"

P. ¿Sus lecturas preferidas?

R. Soy una gran lectora de cuentos, me viene de la infancia. Mi madre y mis hermanos leían, todos en casa.

P. Cuénteme de aquellos cuentos.

R. Recuerdo especialmente La ardilla hacendosa y el Patufet. El primero porque tengo TOC del orden y en casa, con mis hermanos, padres, abuelos, la tía y el tío enfermo, reinaba el caos y todo se repartía. Yo imaginaba la casa ordenada como la del cuento.

P. ¿Y el Patufet? Garbancito, traducido al castellano, ese niño tan pequeño que se refugió en una col y se lo comió un buey.

R. Yo vivía entonces en Banyoles, y el niño del cuento hacía cosas como yo. Por ejemplo, ir a buscar caracoles al campo. Lo de la col, no. Tengo todos mis cuentos infantiles guardados en una vitrina. También todos los de Beatrix Potter. Me apasiona la estética de sus libros.

P. ¿Cuentos en su vida adulta?

R. Gloria Fuentes, Ana María Matute, Ángeles Mastretta…

P. ¿Otro género por encima de todos?

R. La novela y la poesía. Poesía, la de Francesc Parcerisas, que además es amigo. Y un clásico que me gusta mucho es San Juan de la Cruz.

P. Vayamos a por la novela.

R. Una de las más recientes es Isla negra, de Toni Montserrat, ibicenco. Me daba pereza y finalmente lo he leído y me ha fascinado. Tanto la historia como la riqueza de vocabulario. Gira en torno a dos asesinatos ocurridos en Ibiza en el año 1963, el de un párroco y su asistente. Es un retrato de la vida rural y una historia real.

P. ¿Le gusta la novela negra?

R. Lo que me gusta es leer. Patria, por ejemplo, de Fernando Aramburu, no quería que terminara. Te mete de lleno en el sinsentido que supuso ETA. También me gustan las biografías.

P. ¿Me recomienda alguna?

R. Hay que mirarlas con lupa, están muy prostituidas, ahora cualquiera escribe su vida y es gente nada interesante. Una muy buena es Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt; cuenta, desde la visión de un niño, la crueldad de la miseria.

P. Tuvo una infancia terrible, padre alcohólico y madre fanática religiosa.

R. Sí, pero su padre le contaba historias y él le quería. Es un libro que hay que leer para entender el respeto a la familia, por ejemplo.