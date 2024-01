Mar Marcos, arquitecta: "La conjura de los necios' es el único libro que he leído más de una vez"

P. Sin mucho pensar, ¿títulos estelares en su estantería?

R. Eso es un poco desnudarse, me da algo de vergüenza.

P. Desnudarse funciona a veces.

R. Mujeres que compran flores, de Vanessa Montfort; La trenza, de Laetitia Colombani; Llamadme Alejandra, de Espido Freire; La sospecha de Sofía y Últimos días en Berlín, ambos de Paloma Sánchez-Garnica. Son algunos.

P. Mucha novela y mucha mujer protagonista. La trenza, ¿qué le sorprende del relato?

R. Cómo tres historias que no tienen nada en común se van entrelazando y están relacionadas con un mismo objetivo, alcanzar la libertad.

P. En Mujeres que compran flores ellas son ya independientes.

R. Lo leí en la mitad de mis treinta años y las protagonistas están ya en los cuarenta y los cincuenta. Fue un horizonte para mí leer que más allá de los 30 la vida podía ser fascinante, que aún quedaba mucho por hacer y que se podía hacer desde caminos diferentes. Y que no todo es lo que parece ni parece lo que es.

P. ¿Usted se compra flores?

R. Menos de lo que me gustaría, me da pena que se marchiten; más bien me compro libros.

P. ¿Un título sobre todos los demás?

R. La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Me hace reír, el protagonista es un desastre al que acabas cogiendo cariño; es el único libro que he leído más de una vez y en distintas etapas de mi vida.

P. Si le pregunto por autores, aparte de por títulos.

R. Tengo muchas autoras: Sílvia Soler, Milena Busquets, Marta Rojals, usted misma; y hombres: Xavier Bosch, Eduardo Mendoza, Paul Auster. Me gustan las historias que avanzan y retroceden en el tiempo, me gustan los entresijos de familia y las historias donde aparecen arquitectos en su faceta personal y en cómo los describen o los ven.

P. ¿Qué hay en ellas y no en otras?

R. En Laia Aguilar, su mirada; Milena Busquets, porque se sitúa en Barcelona y Cadaqués y siempre hay algún arquitecto en sus historias. Con Silvia Soler me identifico por su admiración hacia sus padres, las relaciones de amistad y de pareja.

P. ¿Me recomienda un libro de arquitectura?

R. Neutra complete works, de Richard Neutra; por las imágenes, por la tapa de madera y porque me lo regaló mi jefe cuando acabé la carrera.