Jhumpa Lahiri, cómo jugar a ser quién

Jhumpa Lahiri pertenece a esa estirpe de almas que cuestionan sin cesar su pertenencia: las almas libres. Estadounidense de origen bengalí, nacida en Londres en 1967, se crió en Rhode Island (Nueva Inglaterra, EEUU) y vive en Brooklyn.

Irrumpió a grandes zancadas en el panorama literario internacional con su primer libro de relatos, Interpreter of maladies, 1999, ganador del Pulitzer de Ficción y el Pen/Hemingway, y nominado a debut del año por The New Yorker. Curioso que Ediciones del Bronce nos lo tradujera solo un año después como Intérprete de emociones pero que no sea hasta 2016 cuando llega al gran público, rescatado por Salamandra y vuelto a traducir con el más sugerente título de El intérprete del dolor.

Claro que la gran (y "anfibia" –han dicho–) editora que es Sigrid Kraus había acertado de pleno al traernos Tierra desacostumbrada en 2010: una magistral oda a la no identidad en ocho deliciosos cuentos que la consagran como maestra del género.

Abre el libro con una cita de Nathaniel Hawthorne de donde surge su título y todo queda dicho, aludiendo a la riqueza del mestizaje con un símil al barbecho de la tierra: "La naturaleza humana no dará fruto, al igual que la patata, si se planta una y otra vez, durante demasiadas generaciones, en la misma tierra agotada".

Punto de vista doméstico

Lo primero que se te pega a la piel de la literatura de Jhumpa Lahiri, y que ya no te suelta jamás, es su punto de vista doméstico, que recuerda al tan familiar léxico de Natalia Ginzburg y otras anteriores maestras (algún maestro) de la vida sencilla en apariencia. Uno de los puntos comunes en los relatos de esta angloindia es la puerta de la nevera como plano cerebral de la vida en común.

Lahiri transita en sus envolventes cuentos los papeles de madre, hija, esposa, hermana, mayor o menor, en las distintas edades de la vida

Nada casual dadas las referencias italianas de la autora, licenciada en Arte por la Universidad de Boston, que escribió su primer ensayo en italiano (En otras palabras, 2015), nos regaló el pasado año unos Cuentos romanos y que vuelve el próximo 1 de febrero de la mano de Lumen con El cuaderno de Nerina, su primer libro de poesía, de nuevo escenificado en y en torno a una misteriosa escritora, en Roma.

De ella ha dicho la crítica italiana que "juega con las identidades como lo hiciera Pessoa… pero con una geografía más sentimental que biográfica" (L'Epresso). Lahiri transita en sus envolventes cuentos los papeles de madre, hija, esposa, hermana, mayor o menor, en las distintas edades de la vida, y bucea asimismo las personalidades masculinas, escribiéndolas también desde las tripas, diafragma arriba, como un suspiro que cuando llega a la mente ha perdido toda su gravedad.

"Los escritores estamos para hacer que los lectores lleguen al borde de algo, sin dejarlos caer, claro. Solo alguien como Dante llevaría a sus lectores al infierno. A mí me interesa avanzar con cuidado y llegar al borde del precipicio, pero sin caer". Esto lo contaba en El periódico de España a preguntas del maestro Juan Cruz sobre sus últimos y tan romanos cuentos. Aguardemos sus poemas.