Víctor Manuel: "Dejé de estudiar a los 16 años y al llegar a Madrid me sentía ignorante, por eso comencé a leer con furia"

P. ¿Ha escrito su vida en canciones?

R. Una parte de ella, sin duda.

P. ¿Y qué comenzó a leer?

R. Los de cabecera eran el TBO y El jabato, y una Biblia de hojas muy finas que había en casa.

P. Después comenzó a leer a..

R. A Wescelao Fernández Florez, Zane Grey. Y el Selecciones de Reader's Digest, que era un libro recopilación de relatos que te enviaban por suscripción. Estaría bien recuperar esa idea.

P. ¿Alguna lectura le impresionó?

R. Cañas y Barro, de Blasco Ibáñez, un drama.

P. ¿Le va la ficción?

R. Ahora no mucho. Dejé de estudiar a los 16 años y al llegar a Madrid me sentía ignorante. Veía a la gente leer y comencé a hacerlo con una furia absoluta.

P. ¿Y actualmente?

R. Ahora leo mucho. Hace muy poco la historia de un grupo andaluz, Triana, de Eduardo Rodríguez y Pablo Selma. No está bien escrito, pero me interesa el contenido. Eduardo formaba parte del grupo. Y también me gusta lo que no tiene que ver con lo literario. Por ejemplo, La vida de las hormigas, o La vida de las abejas, de Maurice Maeterlinck.

P. Creo que está muy informado acerca del procés en Catalunya.

R. Dudo que alguien haya leído más que yo sobre este tema. El hijo del chófer, de Jordi Amat, explica muy bien una parte de Catalunya. Muy recomendable para comprender lo que sucede.

P. ¿Por qué tanto interés en el tema?

R. Tengo vínculo emocional con Catalunya. Tengo muchos amigos catalanes, paso los veranos en Menorca muy cerca de Joan Manuel Serrat, por ejemplo.

P. ¿Alguna anécdota del procés?

R. Sí, reponían una película mía en el Cine Verdi y se me acercó una señora a preguntarme por qué no estaba de acuerdo con el procés, con lo que yo había luchado. Le dije que me parecía lo más reaccionario que podía hacer nunca Catalunya. Se quedó desconcertada. A David Trueba y a mí nos llamó el líder de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, para que nos comprometiéramos personalmente a favor.

P. ¿Me recomienda algún libro especialmente?

R. Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vázquez, la historia delirante de un catalán republicano que al final de la Guerra Civil se va a Francia y luego a Colombia. Se casa, tiene dos hijos, chico y chica, y son prochinos. Mandan a los niños a estudiar a China para que entiendan el Sistema. Ellos vuelven a Colombia, se meten en la guerrilla y… Está narrado por el protagonista, el hijo, director de cine que es hoy el embajador de Colombia en China.