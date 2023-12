Ismael Ramos, en pleno idilio literario

Mucho ha llovido desde entonces, sobre todo en Galicia, pero Ismael Ramos (Mazaricos, A Coruña, 1994) aún recuerda con cariño su primera incursión en la poesía. Tenía 10 años. "Yo pertenezco a la primera generación que sufrió la fiebre de las actividades extraescolares. Mis padres me apuntaron a atletismo, baloncesto, pintura… y nada me gustaba. Hasta que un día, un poco harta, mi madre me dijo: 'Vas a escribir un poema y te vas a presentar a este premio'". Era el concurso con motivo del Día de las Letras Gallegas que organizaba su escuela.

“Me senté en el escritorio y no se me ocurría nada, así que cogí un libro que había por casa y copié un poema. Y, claro, gané”. En su inocencia, lejos de avergonzarse por el plagio, experimentó “una sacudida mágica”: “Mi profesor me obligó a leer el poema no solo delante de mi clase, sino de otras clases también, y por primera vez tuve la sensación de ser escuchado, y me gustó mucho. Al año siguiente quise volver a presentarme. Busqué de nuevo el libro, pero resultó que ya ninguno de aquellos poemas me gustaba. Decidí entonces escribir mi propia poesía… y volví a ganar”.

Ese fue su primer premio como poeta. El último –o el penúltimo, porque su juventud augura que llegarán más– es el Premio Nacional de Poesía Joven, galardón que el Ministerio de Cultura le otorgó hace ahora un año por su obra en gallego 'Lixeiro' (Xerais), en castellano 'Ligero' (La Bella Varsovia), que el jurado definió como “un canto generacional entonado desde un desencanto reconciliado que conjuga ironía y nostalgia”.

“Me gusta la palabra 'generacional', porque yo entiendo las influencias no solo de forma vertical, también de forma horizontal. Quizá sería más adecuado hablar de 'contexto histórico', porque lo que escribo refleja el mundo y el momento en que vivo”, subraya el autor gallego, que antes ya había publicado otro dos poemarios también galardonados 'Lumes' (Apiario, 2017) y 'Os fillos da fame' (Xerais, 2016).

Herramienta para comprender el mundo

La incertidumbre del futuro, la falta de expectativas, la familia que te abraza y a la vez te asfixia, el trascendencia de la amistad en el paso a la vida adulta… son temas presentes en sus versos y también en su primer libro de cuentos, 'La parte fácil' (en gallego, 'A parte fácil', en Xerais), que acaba de presentar en castellano (Las afueras) y catalán (Angle).

“Como escritor y como lector, la literatura me ayuda a entender qué lugar ocupo yo en toda esa marea de cosas que me rodean, que vienen, que van, que se mueven. A veces estamos un poco perdidos, no sabemos muy bien dónde nos encontramos, y a mí la literatura me ayuda a comprender el mundo y a la vez a seguir indagando, porque cada vez que uno aprende algo aparecen muchas otras incógnitas, es como mirar al abismo”, detalla.

Así se sintió cuando empezó a escribir 'A parte fácil', al borde del precipicio. “La poesía es mi hogar, mi refugio, mi taller… Escribir prosa era un paso natural, pero no exento de incertidumbres. Y más en abril de 2020”. En lo más duro del confinamiento, se encontraba en pleno erte –entonces trabajaba en una librería; ahora es profesor en un instituto de Santiago–, traduciendo 'Lixeiro'.

“Fueron semanas angustiosas, porque tenía editorial para la versión en castellano, pero no para el original en gallego. Me pasaba el día dándole vueltas a la cabeza hasta que Elena Medel, directora de La Bella Varsovia, me dijo: ‘Escribe algo. Si no quieres meterte en otro poemario, pues un ensayo, un diario, un relato’. Y escribí un cuento, 'A lontra' (La nutria). Nada más recibirlo, me contestó como es ella, muy resolutiva: ‘Vas a comenzar un libro de cuentos’. Y unos fueron tirando de otros hasta completar el libro”.

Detalles y espacios indeterminados

Dos elementos definen 'La parte fácil'. Por un lado, los detalles. “Es una de las características de mi literatura –subraya–. Para mí son un lugar de consuelo. En este paso tan gris y tan asfixiante de los días, ¿dónde se encuentra la paz? Pues no se halla en un día de fiesta o en unas grandes vacaciones, sino en la visión de unas flores que crecen en una cuneta o en la espuma de un café con leche. Pero además los detalles son mi manera de abordar los grandes discursos. La precariedad económica, por ejemplo, queda reflejada en esas zapatillas de deporte que tienen que durar todo el año”.

Y por otro lado están los no lugares: las tramas ocurren en un coche, en el almacén de una tienda de ropa, en un piso que hay que vaciar… “Son espacios en los que 'a priori' no sucede nada. Muy pequeños pero muy determinantes, aunque no sean determinados, que permiten que el lector se adentre en ellos”, expone.

¿Y para cuándo una novela en la que suceda de todo? “Tengo ideas y, después de más de un año sin escribir algo con cierta entidad, también tengo muchas ganas. Es el momento más placentero. Yo lo comparo con el enamoramiento: cuando estás empezando una relación, se acumula un gran deseo de estar con esa otra persona. Yo estoy ahora en fase de enamoramiento con mis ideas y me apetece mucho ponerme a escribir, aunque aún no sé qué. Vivo grandes idilios con mis libros”.