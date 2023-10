3 Se lee en minutos Dídac Peyret



“Dicen que cuando en una familia nace un escritor esa familia está acabada. En realidad la familia saldrá adelante sin mayor problema, como siempre ha ocurrido desde la noche de los tiempos, mientras que quien acabará mal parado será el escritor en su desesperado intento de matar a madres, padres y hermanos, solo para volvérselos a encontrar inexorablemente vivos”. Veronica Raimo ya avisa en este arranque fulgurante de su novela Nada es verdad (Libros de Asteroide) que la herencia familiar supera voluntades y funciona como un bumerán: siempre vuelve.

En los últimos tiempos son muchas las autoras que han explorado la familia como material de terror o amenaza. Escritoras como Sara Mesa, Margarita García Robayo y la añorada Aurora Venturini han desmenuzado sus códigos, desviaciones y secretos: ¿cómo atraviesa nuestra identidad lo que se quiere ocultar, lo que da vergüenza? ¿Dónde ubicamos aquello que tanto nos esforzamos en querer desplazar?

Gabriela Escobar Dobrzalovski (Montevideo, 1990) se plantea todas estas cuestiones en Si las cosas fuesen como son (H & O), una novela que también se rebela contra la tradicional romantización de la familia y la figura de la madre. “¿Eres malvada y pares, o te vuelves malvada cuando pares? O quizás eres malvada solamente contigo misma, así que, ¿cómo no serlo con algo que te salió de las entrañas?”, se pregunta en el prólogo Sabina Urraca. Una reflexión retorcida que capta el humor negrísimo del libro, que se publica ahora en España y ganó el Premio Onetti en 2021.

Escobar es de esas escritoras que se nutren de la poesía que para crear imágenes que te conectan con algo casi físico

Lo logra con una figura materna, la Tumbona, que se impone en la familia por aplastamiento. “Fuimos niños en una casa muy chica y el pasillo no daba para dos cuerpos”, recuerda la narradora, que se ve obligada a volver a casa tras una ruptura amorosa con su expareja. “Ella pasaba golpeándote, su cadera contra tu hombro, a veces gritando permiso rato después de haberte tumbado. Mi madre máquina no pide permiso. No usa explicaciones. Tumba, tira, demuele. No dialoga”.

Una escritura fragmentaria

Escobar es de esas escritoras que se nutren de la poesía que para crear imágenes que te conectan con algo casi físico. También de una escritura fragmentaria que en ocasiones tiende a ser más un diario de reflexiones que una historia hilvanada. Un asunto que la propia autora parece cuestionarse en el texto a través de los personajes: “Si escribo la historia en fragmentos es porque así me la contaron. Mi familia es un calidoscopio detonado, nadie quiere agacharse a juntar los pedazos”.

Adentrarse en ese libro tiene algo de incómodo: como colarse en una casa donde asistimos sin ser vistos a una intimidad que asusta. “Papá es una mala palabra. Mamá lo decidió así. Tengo nueve años y aprendo rápido. Papá es un conjuro que no hay que nombrar”, recuerda la protagonista. Estamos ante una casa donde no corre el aire, un espacio cerrado a la voluntad de la Tumbona.

“¿Qué hizo la madre de la madre de mi madre para que la madre de mi madre haya hecho lo que hizo y mi madre haya sido la que fue y la que es?, se pregunta la narradora. Pienso en la huella de la familia como en la frase que reivindica Sabina Urraca en las primeras páginas. Una especie de inevitabilidad, un lugar inestable en el que “resbalamos hacia lo que somos”.