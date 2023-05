Crítica de 'Isla partida', de Daniela Tarazona: la escritura de un lúcido delirio

La novelista mexicana Daniela Tarazona / EPE

"La literatura es la impugnación de la filología: remite el lenguaje de la gramática al poder desnudo de hablar y ahí encuentra el ser salvaje e imperioso de las palabras", escribió Michel Foucault. Es imposible saber qué habría afirmado de haber leído Isla partida, la novela con la que Daniela Tarazona (México, 1975) ha sido galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

Es posible intuir que lo habría leído con el mismo interés con el que leyó a Raymond Roussel, Franz Kafka y Georges Bataille, con los que, no casualmente, dialoga la obra de Tarazona. Porque si algo tienen en común estos autores es que, como dijo en una ocasión la propia escritora, crean una realidad "disparatada", una realidad "fuera de lo reconocible".

Son autores cuya escritura nace de la ruptura con cualquier forma de correspondencia referencial, de la consciencia de la irrepresentabilidad del mundo y de la búsqueda de lo indecible. Es la palabra la que crea el mundo. Y no solo esto, hay un elemento más que permite establecer un diálogo entre Tarazona y Foucault, y este es la exploración de la locura y su relación con el lenguaje literario. Tal y como afirmó Foucault, la literatura y la locura son dos lenguajes hermanados en cuanto en ambos la palabra se recoge en sí misma, creando sus propios sentidos y no apelando a un mundo exterior perfectamente identificable.

Desdoblamiento

Y es desde esta concepción de lenguaje que debemos leer Isla partida, novela en la que Tarazona explora la mente de una mujer que sufre un desdoblamiento; mientras una huye a una isla desierta para quitarse la vida, la otra se queda en la "parte de acá". Este es solo el punto de partida para una novela que se adentra en una mente delirante, donde imágenes, recuerdos, sueños y fantasías se entremezclan, en una mente que va y viene de un lugar a otro, de una imagen a otra aparentemente sin orden.

Porque, en realidad, sí hay lógica, sí hay un sentido y reside, aunque no explícito, a veces inasible, en la correspondencia entre imágenes que regresan y se repiten aunque no de manera igual. Asimismo, las identidades de la protagonista están unidas por unos temores compartidos, pero sobre todo un dolor que lo une todo.

Detonante

El dolor de la soledad, acrecentado por la muerte de la madre es, en parte, el detonante; de ahí que sea también una novela sobre el duelo: "Cuando velaron a tu madre había flores. Rosas, sobre todo. Arreglos enviados por personas allegadas a la familia. Ahora mismo, el recuerdo de ella en el ataúd te parece parte de una película que fuiste a ver al cine. La ilusión plena. No sabes sí en realidad viviste esa noche y los meses que antecedieron a su muerte".

No hay nada fuera de la palabra: "Escribir es dar un testimonio. Lo que sucede no sucede no es verídico, sin embargo. Casi nada puede considerarse verdadero. La escritura tampoco es verdadera". Porque no hay una verdad ni una realidad. Hay experiencias de eso llamado realidad, pero no una realidad incontestable.

La escritura, sin embargo, es un intento de testimoniar la experiencia, de darle un sentido: "Es el dolor. La mirada puesta sobre los árboles busca el sentido". Y el sentido está en la escritura, en esta escritura del delirio que recorre la mente humana habitada por una tormenta de relámpagos, en palabras de Yuri Herrera.

Y así vuelve a aparecer Foucault, porque Tarazona explora ese heterotopía, ese "lugar otro" al que se condenó la locura, para explorar desmontando los clichés, para indagar en ella como forma de percepción de un mundo irreductible a una única experiencia y a una única aproximación.