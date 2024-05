Belén Esteban desvela algunos bombazos sobre el nuevo estreno de 'Sálvame' en streaming

Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés y Kiko Matamoros vuelven a la pantalla. Así ha sido confirmado por parte de la productora Fabricantes Studio. Las 'estrellas de la tele', vuelven tras varios altibajos en la carrera profesional de los protagonistas de Telecinco.

En plena cuenta atrás para el esperadísimo estreno de 'Ni que fuera Sálvame' el próximo 15 de mayo en el canal Quicky, en diferentes plataformas y en redes sociales, Belén Esteban y María Patiño han revelado varios detalles de qué podremos ver en esta 'reencarnación' de 'Sálvame' que a punto de cumplir un año de su final en Mediaset regresa con más fuerza y novedades que nunca.

Líderes de las tardes durante 14 temporadas

Lo que no ha cambiado es que al frente estarán los rostros que convirtieron al programa en líder de las tardes durante nada menos que 14 temporadas: Kiko Matamoros, Carmen Borrego, Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval o ellas mismas, qué pletóricas se han sincerado a una semana de que su arriesgada apuesta vea la luz.

"No os lo podéis perder. Va a ser maravilla. Vuelve la televisión de verdad, la televisión de verdad. Mi amiga María lo presenta, pero yo voy a estar ahí con ella, vamos, todos los días" ha asegurado Belén con una gran sonrisa, convencida de que el programa será todo un éxito.

Más cauta se ha mostrado Patiño, que aunque no sabe "lo que pasará" y si tendrá una buena aceptación, sí reconoce que "ya lo estoy disfrutando antes de empezar, con la misma ilusión que cuando empecé en esto, que a mi edad tenerla es una pasada". "Al final es el público el que tiene que decidir si vamos a seguir o no, yo tirar campanas al aire no quiero. Vamos a ver qué ocurre, pero yo voy a seguir trabajando como siempre, o sea que vais a ver a la misma Belén de siempre y yo espero que sea la misma de siempre" afirma.

"Habrá gente nueva y habrá muchas sorpresas"

"Habrá gente nueva y habrá muchas sorpresas" desvela. "Y bombazos" añade Belén, segura de que "hay tanta gente que nos ha echado de menos y está tan feliz de que volvamos que vamos a dar todo lo que sabemos hacer, que es hacer televisión".

"Nos hemos reseteado. A mí me ha venido muy bien este descanso, creo que a mis compañeros también, he adelgazado ocho kilos, me he cuidado, vuelvo con muchísimas ganas y sobre todo vuelvo con esa ilusión de cuando te enamoras que tienes quince años. Pues vuelvo así, súper alegre y sobre todo muy contenta de que mi amiga María va a llevar a una panda de locos, pero que vamos a hacer reír a la gente porque va a haber mucho humor y sobre todo va a haber muchas cosas que van a sorprender" adelanta la ex de Jesulín, que por el momento prefiere no confirmar si Kiko Hernández estará o no en el programa.

La promesa de Belén Esteban

"Tenemos tantas ganas y tanta ilusión que creo que va a ser algo que nunca se ha hecho, vamos a hacer como una nueva era de algo que nunca se ha visto" promete Belén, asegurando que tienen "bombas muy gordas muy gordas que no tiene la gente de la televisión".

Una de ellas, como revela María, relacionada con las Campos: "He hablado más con Terelu y con Carmen la mensajeé, lo que pasa es que es muy largo de contar, pero hay una parte que las puedo entender y hay otra parte que veréis lo que va a pasar".

"Estoy convencidísima de que la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo no es un montaje, pero hay algo que la gente todavía no sabe de lo que ha ocurrido. Porque hay sólo una víctima y no es Carmen Borrego" ha concluido, dejándonos con la miel en los labios de la bomba que contarán el próximo 15 de mayo.