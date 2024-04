Vuelve 'Sálvame': en directo, su propio canal y todos los protagonistas en 'Canal Quickie'

Tras meses de incertidumbre, despidos, una serie de por medio en Netflix, la no renovación de Netflix y el agobio de las 'estrellas de la tele' vuelve 'Sálvame'. Eso sí, no vuelve el que conocíamos en todas las tardes de Telecinco, sino en otro formato.

Fabricantes Studio, la nueva productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid (creadores y máximos responsables de La Fábrica de la Tele), ha confirmado a través de redes sociales este anuncio de un nuevo formato. "Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés o Kiko Matamoros vuelven al directo un año después de la cancelación de Sálvame en Canal Quickie", han desvelado en su cuenta de X (antes Twitter).

Y es que Canal Quickie es el nombre elegido por la productora para recuperar a las que durante muchos años fueron las mayores estrellas del corazón de Mediaset. Se trata de un "canal de 'streaming' en directo y gratuito dedicado a la actualidad del corazón y la televisión". Todo apunta a que se emitirá en las principales redes sociales, con Youtube o Twitch entre algunas de las plataformas en las que ya tienen perfil oficial.

Además, han presentado su primer programa: 'Ni que fuéramos Sálvame', que contará con Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés o Kiko Matamoros. El programa se emitirá "de lunes a viernes" y el próximo 6 de mayo es la fecha de estreno para que vuelvan al directo algunos de los personajes de siempre, que han tenido un año de lo más variado.

Cómo ver el nuevo 'Sálvame'

El cambio de la televisión lineal al streaming marca un nuevo capítulo en la historia de este programa: un salto ante el que muchas personas se preguntan si no será posible conectar las plataformas digitales donde el programa ha anunciado que se podrá ver a partir del 6 de mayo a la televisión convencional.

Por suerte hay varias opciones para conectar Twitch y YouTube al televisor y poder disfrutar de los programas que se transmiten en streaming como si la televisión convencional se tratara. Los televisores inteligentes que ya son de venta mayoritaria tienen una ventaja fundamental: y es que ya cuentan con la aplicación de YouTube preinstalada. En estos casos, tan solo habrá que encender el televisor y entrar a la aplicación de YouTube para buscar 'Canal Quickie' a la hora a la que comience 'Ni que fuéramos Sálvame' y empezar a disfrutar del programa en directo.

Respecto a quienes elijan verlo a través de Twitch, algunos televisores también cuentan con la opción de instalar esta aplicación para después iniciar sesión y conectar con Canal Quickie para verlo en directo.

Gracias a los dispositivos inalámbricos como Chromecast o Fire TV Stick, que se pueden conectar a las televisiones convencionales a través del puerto HDMI del televisor, se puede enviar desde el teléfono o el ordenador los contenidos que visualizan en YouTube o Twitch: con esta opción, tan solo tendríamos que buscar el directo de Canal Quickie en la aplicación de nuestro teléfono, tocar el icono de Chromecast, seleccionar el dispositivo de reproducción y empezar a ver el programa.

La opción más sencilla es, simplemente, conectar nuestro ordenador a la televisión a través del puerto HDMI. Esta alternativa nos permite abrir la página de YouTube o Twitch en nuestra computadora, buscar el directo de Canal Quickie y empezar a verlo en el televisor a través del cable.

La cancelación de 'Sálvese quién pueda'

Fabricantes Studio comenzó a producir el regreso del reality viajero hace varios meses y planificó un destino concreto y un periodo de grabación para esta primavera, que iba a durar aproximadamente 30 días entre los meses de abril y mayo.

Sin embargo, las grabaciones han quedado suspendidas, ya que estaban supeditadas a que Netflix diera luz verde a su producción, algo que finalmente no ha ocurrido. No se descarta que este formato se pueda llegar a retomar en el futuro, pero no a corto o medio plazo.