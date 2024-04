Amor Romeira, contra a la transfobia de Sonia Ferrer en directo: "Tú te has aumentado el pecho"

La transfobia está a la orden del día, aunque lo raro es presenciarlo en pleno directo en la televisión. Sin embargo, eso es precisamente lo que ocurría hace apenas unas horas en 'En boca de todos', el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro. Las colaboradoras Sonia Ferrer y Amor Romeira protagonizaban un tenso enfrentamiento, algo a lo que tienen acostumbrada a la audiencia, aunque esta vez tocaba el terreno personal de una de ellas, pues discutían sobre la transexualidad y autodeterminación de género.

No hace ni un mes que la canaria abandonaba sus redes sociales tras un duro rifirafe con la ex-modelo, y hace escasos días, la ex-concursante de 'Gran Hermano' aseguraba en otro programa televisivo que "en mi vida, yo había recibido tanta transfobia como la que vivo en 2024. En parte, ha sido por culpa de Sonia Ferrer, para que lo sepa ella. Yo ya no soy una mujer trans, yo ahora me denomino jabalí", señaló en una dura crítica a su compañera.

"La Ley trans está hecha para las personas trans"

En la última emisión de 'En boca de todos', Amor Romeira ha hablado de la admiración que sentía por Sonia Ferrer cuando era pequeña, algo que no ha continuado con el paso de los años: "Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo y contra mí, personalmente. Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú", criticó la canaria.

Decidida a rebatir a su compañera de programa, la catalana aseguraba estar en desventaja con respecto a Romeira: "Este debate no es igualitario. Se ha legislado para que yo esté atada de pies y manos y se me puede sancionar por decir que creo que nadie nace en un cuerpo equivocado. No siento rechazo por las personas transexuales, es más, me hubiese gustado que hubiesen tenido el apoyo necesario para que personas como tú, que han llegado a hacer un cambio de sexo, no necesitasen medicación de por vida ni mutilarse. Creo que hay un cáncer en esta sociedad que son los estereotipos sexistas y los roles de género", explicaba Sonia Ferrer.

"No digas mutilación"

La ex-modelo continuó con sus argumentos y destacó que "antes ya había una Ley trans que regulaba esto y solo necesitabas un certificado médico pasando por una valoración psicológica que confirmase que había ese malestar. Sin embargo, ahora, ser mujer es un sentimiento y vemos a muchos hombres que ni cambian de nombre ni de aspecto, pero se consideran mujeres. Esto me parece un escándalo", insistió. Amor Romeira coincidía en la existencia de una parte fraudulenta en la Ley trans, pues "está hecha para las personas trans", continuaba.

Amor Romeira daba una clase de inclusividad y respeto por la diversidad a la catalana, asegurando que no debemos hablar de mutilación "cuando es una reafirmación de sexo. Tú te has aumentado el pecho y nadie te dice que te has hecho un desgarro muscular en las mamas. Es una reafirmación de sexo. No digas mutilación. No se puede generalizar con los cuerpos de las mujeres trans porque yo, por ejemplo, nunca he vivido un tratamiento hormonal en mi vida. Entonces no generalices porque no todas tienen un proceso como el que estás explicando", zanjó la canaria.