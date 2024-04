Lorena Morlote arremete contra Makoke en 'Supervivientes' en un intento de reconciliación: "No quiere valorar la amistad"

La segunda expulsada definitiva de 'Supervivientes 2024' llegaba a España tras abandonar 'Playa Limbo' sin muchos remordimientos. Aunque estuviese deseosa de retomar su día a día y disfrutar de las comodidades de la vida fuera del concurso, Lorena primero tendría que pasar por el plató de 'Tierra de nadie' y enfrentarse a Makoke y a las tensiones ocasionadas durante su paso por el concurso.

Carlos Sobera preguntaba a la que fue mujer de Kiko Matamoros si querría recibir a la recién llegada de pie, como el resto de sus compañeros, y confesaba no haberlo decidido todavía. Las pantallas de plató anunciaban la entrada de Lorena Morlote y Makoke, finalmente, se quedaba sentada, al contrario que el resto de personas.

El primer tema en ser tratado era la polémica conversación que mantuvo con Laura Matamoros en la que Lorena decía que "Makoke no vale para defenderme" y argumentaba que no era algo personal en su contra, sino que consideraba que ni ella, ni su familia ni amigos podrían defenderla, tan solo Nadia Fernández.

Cada una defendía su versión de los hechos, y, sin llegar a ningún punto en común, cambiaban de tema. Makoke se mostraba dolida por cómo había hablado de ella con Laura Matamoros, quien le dedicó su salto desde el helicóptero diciendo "Makoke, a la calle". Makoke le recriminaba cómo impidió que se hablara de Aurah, a quien conocía de tan solo un par de semanas, pero no evitó que Laura se "burlara" de ella.

Lorena, sorprendida por la actitud distante de Makoke

Reconociendo que está "en shock" por la actitud de Makoke con ella a su regreso del reality, Lorena asegura que aunque todavía tiene que ver bien lo que ha pasado y lo que se ha dicho mientras ella estaba en la isla, su ruptura con la colaboradora le "duele" porque está convencida de que podría "mantener una relación" tanto con la ex de Matamoros como con su hija.

"Han salido cosas muy pequeñas, pero yo he hablado muy bien de ella también, yo no me he puesto en el lado de Laura, pero bueno, no sé si se basa solamente en eso, en escuchar dos segundos o cinco segundos. No quiere valorar la amistad, no pasa nada. La vida es así" sentencia.

"Si tú tienes esa opinión, la respeto y no pasa nada" espetaba Lorena mientras Makoke le respondía con un: "Evidentemente no pasa nada, ya sé que te importa bastante poco, lo has demostrado". Carlos Sobera le pedía a la concursante que se sentara al lado de Makoke, quien le hacía hueco pero dejaba medio metro de separación para no estar tan cerca. Esa separación física era, sin duda, un símbolo de la distancia que hay entre ellas.