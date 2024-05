Esta es la razón por la que se vetó a Sofía Suescun de Telecinco: te sorprenderá

Sofía Suescun fue uno de los descubrimientos de la cadena rosa y ese tipo de personalidad que dan vida a la cadena. La influencer comenzó su vida en la televisión, cuando participó en la edición de 'Gran Hermano 16'. Un concurso que ganó, y que además concursó con su icónica madre, Maite Galdeano. Después de su debut en este programa, su siguiente participación, fue en 'Supervivientes 18', además de ser durante muchos años una de las colaboradoras más conocidas de Telecinco.

Una persona mediática que está vetada en Telecinco

Desde el 2021, Suescun, fue vetada de Telecinco, y ahora tres años después ha vuelto a aparecer en la cadena, sorprendiendo a la gente. Esta aparición fue gracias a la visita que hizo a su novio Kiko Jiménez, actual concursante de la edición de 'Supervivientes' que está teniendo lugar ahora. Momento de aparición, en el que además aprovechó para confesar que es la primera concursante de 'Supervivientes All Stars'.

La razón por la que fue vetada en la cadena

Aunque fue la propia influencer, la que confesó que: "No me siento vetada, de repente no fui más a los programas de Telecinco y me centré en las redes sociales".

Este miércoles se estrenó en 'Canal Quickie' el primer programa de 'Ni que fuéramos Shhh', con algunas caras conocidas de 'Sálvame', el formato eliminado de televisión el pasado mes de junio de 2023.

Ha sido Belén Esteban quién ha explicado que Sofía Suescun fue vetada "por un tema de publicidad". Víctor Sandoval ha añadido que Telecinco "creó dentro de su propio grupo un departamento dedicado a los influencers. La pidieron y ella dijo que no (...) Ella tenía un programa en el que hacía resúmenes de 'Supervivientes', estaban haciendo esta empresa, le dicen eso y ella se va con la empresa que está ahora".

Sin embargo, Kiko Matamoros ha asegurado que no tiene "ni idea" y ha explicado la verdadera razón del veto de la pamplonesa: "Cometió un error muy grave. Es yo te doy a ti una campaña de publicidad de unas cuchillas de afeitar Venus. Ella por su cuenta le pide a los anunciantes un plus. Hay una filtración del anunciante".