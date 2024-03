‘Quiet On Set: the Dark Side of Kids TV’ revela a Dan Schneider, el "Harvey Weinstein" de los niños

La industria audiovisual ha demostrado ser uno de los entornos laborables más adversos y vulnerables. Mujeres y menores son a menudo víctimas de grandes escándalos y casos de abuso y acoso sexual. Con el estreno a través de Max, el pasado 17 de marzo de la docuserie ‘Quiet On Set: the Dark Side of Kids TV’, se hace público el lado oscuro de uno de los rostros más famosos de la televisión infantil.

Dan Schneider inició su carrera como productor en 1993, trabajando para la cadena infantil de televisión estadounidense ‘Nickelodeon’, donde obtuvo gran reconocimiento y fama. Bajo su dirección vieron la luz éxitos como ‘The Amanda Show’, ‘Zoey 101’, ‘Icarly’, ‘Victorious’, o ‘Sam & Cat’. También catapultó las carreras de artistas como Amanda Bynes, Drake Bell o Miranda Cosgrove. Algunos de estos actores y sus compañeros han participado en el documental para denunciar una cultura laboral tóxica que incluía comportamientos inapropiados, abuso verbal y sexual, en el que el nombre del productor cobra gran relevancia.

Ambiente laboral tóxico

En aquella época había únicamente dos mujeres en la sala de guionistas de 'Nickelodeon': Jenny Kilgen y Christy Stratton. A través de testimonio, dan a conocer los comentarios y vejaciones a las que presuntamente el productor las sometía constantemente. "Dan decía que no creía que las mujeres fuesen divertidas. Dijo que las mujeres no podían escribir nada divertido" señala Stratton en la cinta.

Uno de los episodios más duros a los que se vio sometida fue durante una reunión en la que él la obligo a realizar una postura sexual delante de todo el equipo de guionistas. “¿Sabes qué sería gracioso?” comenzó diciendo “Si te inclinaras sobre la mesa y actuaras como si te estuvieran sodomizando y contaras esa historia sobre el colegio”. En un principio Stratton dijo que no, pero ante la insistencia de Schneider y la sala acabo cediendo.

Sumado a esto, el documental registra las 'extrañas' peticiones que Dan pedía a sus empleadas, cómo dar masajes en los pies, ver porno con él o bañarse en un jacuzzi junto a las actrices, en ese momento menores de edad.

Las voces de las estrellas

Más allá del trato machista e incómodo con su equipo, Dan Schneider “tomaba muchas confianzas” con las jóvenes estrellas de sus shows, incluía chistes de doble sentido en sus guiones y sexualizaba las escenas y los vestuarios de sus series, a pesar de estar dirigidos a un público infantil. Uno de los casos más sonados en torno a este comportamiento es el de la actriz Amanda Bynes. En 2013, aseguró que el productor había abusado de ella sexualmente. Estas declaraciones fueron apoyadas por testimonios de coestrellas y compañeros que afirmaron que durante el rodaje del programa ‘The Amanda show’, Schneider pasaba muchas horas a solas con la joven actriz.

Estas prácticas fueron continuadas en el tiempo, repetidas en sus distintos programas de los que años después han hablado personalidades como Ariana Grande o Alexa Nikolas.

Otro de los testimonios polémicos es el del arresto de Brian Peck. En 2003 trabajaba como instructor de diálogo en la exitosa serie de ‘Drake y Josh’, producida por Schneider. Bajo una denuncia anónima fue arrestado, acusado de abuso sexual y condenado a 16 meses de prisión. Gracias a la cinta se confirma que fue el actor Drake Bell, coprotagonista de la serie, quien denunció los hechos. "Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar". Cuenta en su testimonio.

Tras su estreno Dan Schneider se ha pronunciado a través de sus redes sociales para decir que asume sus comportamientos, considerando que "algunos son vergonzosos y me arrepiento. Sin duda, le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte". ‘Quiet On Set: the Dark Side of Kids TV’ aún no ha visto la luz en España. Sin embargo, los cuatro capítulos que conforman la serie se encuentran distribuidos en internet.