El susto de salud de Pablo Motos que le obliga a abandonar 'El Hormiguero'

Siempre en el ojo del huracán. Es el sino de Pablo Motos, ahora en el candelero por motivos de salud. Después del revuelo que se formó por los auténticos puñetazos dialécticos con los que Sofía Vergara contestó a sus preguntas en su reciente visita a 'El Hormiguero' para promocionar 'Griselda' -miniserie de Netflix basada en la historia de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco- la actriz ha dado un paso al frente y ha confirmado la explicación que el presentador dio hace unos días sobre su 'incómoda' entrevista.

La protagonista de 'Modern family' ha defendido su 'buen rollo' con Pablo Motos y ha asegurado que su 'cara a cara' fue hecho con cariño y desde el humor: "Fue como amigos. Me dijeron 'métete con él para que sea chistoso" ha revelado, dejando claro que "lo adoro, me encanta su programa y no tengo ningún problema con él". "Nada fue con mala intención, yo lo quiero mucho" ha zanjado.

Pablo Motos activa todas las alarmas

Su entrevista con Sofía Vergara no es el único motivo por el que Pablo Motos se ha convertido en noticia en las últimas horas, ya que este lunes durante la visita de Miguel Bernardeau a 'El hormiguero' para presentar su nuevo proyecto, 'El Zorro', se ha visto obligado a abandonar el programa por un problema de salud.

Al volver de una de las pausas publicitarias el presentador no estaba en el plató, aunque no ha tardado en regresar a su sitio sin la americana que llevaba minutos antes, con sudores fríos y con el rostro desencajado. Tan sincero como de costumbre, Pablo ha explicado el motivo de su breve ausencia: "Me ha dado un golpe de calor, pero ya estoy bien. Me ha dado una bajada de azúcar o algo así. Me habéis puesto Coca-Cola. Qué bien. Perdón" ha apuntado quitándole hierro a este susto que afortunadamente no ha tenido consecuencias y no le ha impedido continuar con su charla con el ex de Aitana con total normalidad.