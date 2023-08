El despiste en directo de Patricia Pardo con su vestido: así ha sido su regreso a la televisión

El despiste de Patricia Pardo con su vestido / Telecinco

La pareja que forman Christian Gálvez y Patricia Pardo dio mucho que hablar en sus primeras semanas de relación, acaparando los medios de comunicación con su historia de amor. Por ello, decidieron mantener en secreto uno de los días más felices de su vida hasta hace apenas unas semanas, cuando realizaron un importante comunicado en sus redes sociales, compartiendo que se habían casado hace meses y estaban esperando su primer hijo en común.

Acto seguido, la presentadora de 'El programa del verano' comunicó que abandonaba el programa momentáneamente para disfrutar de sus primeras vacaciones embarazada junto a Christian Gálvez. Tras varias semanas alejada de la televisión, Patricia Pardo regresaba este lunes 28 de agosto a Telecinco y protagonizaba un gracioso y comentado despiste relacionado con su vestido. Y es que en mitad de la emisión, Pardo era advertida por una espectadora, quien enviaba un mensaje privado a la conductora en relación al vestido que llevaba.

Patricia Pardo se pone el vestido al revés

Tras una pausa publicitaria, la presentadora comentaba que "antes de abordar los asuntos de la sección, quiero decir una cosa...", captando la atención del resto de colaboradores. Pardo, entre risas, se tocaba el vestido en cuestión y explicaba que "me ha mandado una señora un mensaje por Instagram, me ha dicho 'tengo el mismo vestido que tú y he cometido el mismo error que tú has cometido hoy, te lo has puesto al revés", causando las risas de todo el plató.

Un despiste que ha terminado siendo uno de los momentos más comentados del regreso de Patricia Pardo a la televisión después de sus merecidas vacaciones, y que la propia protagonista ha querido zanjar agradeciendo a la seguidora en cuestión: "Decirle que gracias, me has dado una alegría porque me lo puedo poner de las dos formas, ¿no queda tan mal, no?", continuaba bromeando la presentadora. Un momentazo que Pardo zanjaba resaltando que "es reversible, la semana que viene o dentro de dos me lo voy a volver a poner y me lo pondré bien, señora. Muchísimas gracias por el mensaje", terminaba diciendo la protagonista.