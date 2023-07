Patricia Pardo en el punto de mira: por qué ha desaparecido de la televisión tras anunciar su embarazo

Patricia Pardo en ’El Programa de Ana Rosa’ / Agencias

2 Se lee en minutos P. T.



Patricia Pardo y Christian Gálvez aumentan la familia. La periodista y el presentador compartían el pasado 29 de julio un comunicado en el que desvelaban que llevan un año casados, además de que serán padres de su primer hijo en común en apenas unos meses. Una doble noticia que nadie se esperaba, y con la que la pareja ha vuelto a situarse bajo el foco mediático, especialmente al tratarse de un secreto nunca antes mencionado.

Horas después de emitir este comunicado vía Instagram, en el que explicaban que "así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé", Patricia Pardo ha protagonizado la gran ausencia de 'El Programa de Ana Rosa'. Continuando con una relación de lo más discreta, la periodista ha decidido vivir esta nueva etapa en la intimidad y no ha aparecido en el programa.

Patricia Pardo se ausenta de 'El Programa de Ana Rosa'

Noticias relacionadas

Y es que, sin previo aviso ni adelantar el más mínimo detalle acerca del destino escogido, Patricia Pardo ha dado por comenzadas sus vacaciones de verano lejos de la televisión y de la mano de su marido Christian Gálvez. Un verano de lo más especial para la pareja, que espera con ansia la llegada de su primer hijo en común, a pesar de que la colaboradora de Ana Rosa Quintana ya tiene dos hijas. Tanto las pequeñas como el exmarido de Patricia Pardo mantienen una excelente relación con el que fue presentador de 'Pasapalabra': "Me siento más querido y arropado que nunca. Y, aunque suene raro, el buen equipo que formamos con mi exmujer y su pareja" confesaba Francisco Márquez.

Un sinfín de felicitaciones y comentarios de apoyo que la pareja ha recibido en las últimas horas, y que habrían supuesto un duro varapalo para Almudena Cid, cuyos planes de futuro con Christian Gálvez se vieron truncados hace más de un año y medio. Por el momento, la exgimnasta no se ha pronunciado de forma pública y clara sobre la doble noticia de la pareja, por lo que tendremos que seguir esperando para conocer cuál es su opinión directa sobre el inminente cambio de vida de la pareja en cuestión.