Rocío Carrasco regresa a la televisión con una serie sobre sus padres: Rocío Jurado y Pedro Carrasco

Rocío Carrasco regresa a la televisión / Agencias

Rocío Carrasco vuelve a la televisión, y lo hace con una docuserie sobre las personas más importantes de su vida: sus padres. Rocío Jurado y Pedro Carrasco serán los protagonistas de la nueva serie que Rocío Carrasco prepara como homenaje tras el éxito cosechado con sus dos documentales 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío'.

La hija de Rocío Jurado habría vendido los derechos de vida de sus padres tras llegar a un acuerdo con Tesseo Producciones y Onza para producir una serie sobre la vida de Pedro Carrasco y Rocío Jurado. Con la ayuda de su hija, el proyecto documentará la historia de amor vivida entre la cantante y el boxeador, y el posterior nacimiento de Rocío Carrasco en el año 1977.

Un formato que promete seguir con el éxito que supusieron sus dos docuseries, que Rocío Carrasco y los productores correspondientes planean presentar en Toledo, en Conecta Fiction, con el propósito de que alguna plataforma de streaming o cadena de televisión se interese por la adquisición de este proyecto y su futura emisión. Además, buscarán socios en Latinoamérica y los Estados Unidos que quieran hacerse eco del proyecto, dada la popularidad de Rocío Jurado en América.

Un formato que se barajó en 2013

Noticias relacionadas

La vida de Rocío Jurado y Pedro Carrasco siempre han creado una gran expectación. Es por eso que no es la primera vez que alguna productora o cadena de televisión se plantea realizar una serie sobre la vida de la pareja. En el año 2013 fue Antena3 la cadena que apostó por crear una miniserie sobre Rocío Jurado, que finalmente no terminó convenciendo a la cadena y no vio la luz.

No es la primera vez que Rocío Carrasco se une a Tesseo Producciones, ya que para la producción de 'Lazos de sangre', la prensentadora ya trabajó con esta casa. Sea como sea, está claro que una vez la docuserie sobre Rocío Jurado y Pedro Carrasco vea la luz, será un completo éxito allá por donde pase.