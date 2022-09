The Witcher: confirmada la tercera temporada de la serie de Netflix para 2023

Durante la Tudum 2022, evento de Netflix encargado de presentar nuevas series y películas del servicio de streaming, también se ha revelado que la tercera temporada de ‘The Witcher’, la conocida franquicia de videojuegos de CD Projekt RED, llegará en el verano de 2023. Eso sitúa el estreno entre junio y agosto. La confirmación se ha hecho notar también a través de sus protagonistas.

Our family returns! The Witcher is back for Season 3 in Summer 2023 #TUDUM pic.twitter.com/pV414YvRPI