Carlota Boza desvela de qué persona de ‘La que se avecina’ se enamoró de niña

1 Se lee en minutos Franc Recio Martínez



Carlota Boza es ya una cara muy conocida en la ficción gracias a su papel en 'La que se avecina', como hija de Maite y Amador. La joven actriz cuenta a menudo curiosidades de su paso por la serie, en la que empezó cuando era solo una niña. Esta semana, la intérprete decidió confesar de quién estuvo enamorada en las primeras temporadas de la ficción de los hermanos Caballero.

A través de un vídeo publicado en la web de Mediaset, Boza se atrevió a desvelar qué persona del equipo de 'La que se avecina' era su amor platónico en sus primeros años en la producción. En lugar de ser un actor de la serie, le gustaba su creador, Alberto Caballero: "Esto me duró como hasta los ocho años o así, no duró más. Es que eran muy mayores para mí, eso no iba a tirar a ningún lado". n.

Carlota explicó con detalle cómo fue este peculiar enamoramiento: "Yo lo veía y decía: ‘es que es tan guapo, como Rafa Nadal o Julio José'. Alberto Caballero con 20 años era muy guapo, ahora también es guapo, pero cuando tenía 20 años era mi tipo totalmente. Lo que pasó es que luego se casó", reveló.

Noticias relacionadas