Los representantes de Ucrania en Eurovisión lanzan un mensaje: "Salvad a Mariúpol"

Han llegado a Eurovisión 2022 como favoritos y han aprovechado su actuación para demandar ayuda a Europa. Los representantes de Ucrania en el Festival de Eurovisión no han dejado de lado la guerra en Ucrania pese a la celebración y han lanzado un mensaje al público: "Salvad a Mariúpol".

Ukraine's Kalush Orchestra bring a hypnotic mix of rap, folk and a flute loop so funky you'll remember it for days 🇺🇦 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/lgHZhkCkoG