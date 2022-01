Belén Esteban admite haber valorado abandonar 'Sálvame' en las últimas semanas

1 Se lee en minutos EP



Belén Esteban se sentaba este sábado en el 'Deluxe' y lo cierto es que su entrevista no ha pasado desapercibida, de hecho el polígrafo de la Esteban se ha caracterizado por no mentir en las preguntas que respondió delante de sus compañeros. Entre todas las cuestiones que se le realizaron a la colaboradora, vimos cómo salió el nombre de Antonio David, Olga o Rocío Flores... pero también habló en primera persona de los últimos acontecimientos de su vida.

La colaboradora respondió un 'Sí' tajante cuando le preguntaron si había pensado estas últimas semanas abandonar 'Sálvame Diario'. Una respuesta que no sorprendió porque quien sea seguidor de la Esteban sabe que en muchas ocasiones ha confesado que, en el caso de que pudiera estar sin trabajar en la tele, no estaría.

Eso sí, Belén quiso explicar que: "No me he ido por mi marido y mi hija, que le encanta que esté aquí, pero este año he estado a punto. Me noto muy cansada" explicaba la colaboradora, pero también afirmaba que: "A ver esto no quiere decir que en unos días o unos meses me vaya... además acabo de renovar con 'La fábrica de la tele'".

La Esteban ha dejado claro que ahora se encuentra en una posición económica más tranquila, después de haber pagado la hipoteca que le quedaba de la casa que adquirió de Toño Sanchís tras su victoria en la batalla judicial. Además, está volcada con 'Sabores de la Esteban' y estos pueden ser algunos motivos por los que la colaboradora decida abandonar, en un futuro cercano, la televisión.

Noticias relacionadas