Fortes, molesto por una acusación de Cuca Gamarra: "Es lo más indigno que me han dicho"

2 Se lee en minutos Redacción Yotele



Los espectadores de 'La noche en 24 horas' fueron testigos este martes de una de las entrevistas más tensas de la historia del programa. Xabier Fortes mantuvo un encontronazo con Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, después de que esta insinuara que estaba blanqueando a ETA durante la entrevista. Una acusación que indignó al presentador, que más adelante le dio la oportunidad de retractarse.

La conversación empezó a torcerse cuando Fortes recordó que, cuando José María Aznar era presidente del Gobierno, afirmó que había que ser "generosos con ese mundo" si ETA dejaba de matar. "¿Por qué cuando estaban ustedes en el Gobierno había que explorar esa posibilidad y ser generoso, aún existiendo ETA, y ahora que no existe el Gobierno no puede hacer lo mismo?", planteó.

"El PP nunca ha tenido a Bildu como socio preferente", respondió Gamarra, afirmando que su partido no va a participar "en este planteamiento de blanquear a Bildu en las instituciones". "Usted está insinuando que cuando el PP tuvo responsabilidades de gobierno en distintas instituciones le dio a Bildu el mismo protagonismo que tiene hoy con Pedro Sánchez", añadió más adelante: "No se lo consiento, porque no es cierto".

"Entiendo que estén en una tarea de blanqueamiento", afirmó la política popular, dejando perplejo a Fortes: "¿Quiénes son ustedes? ¿A qué se refiere? ¿Yo estoy blanqueando a ETA?". "Usted está queriendo justificar lo que está haciendo Pedro Sánchez diciendo que nosotros hicimos lo mismo. El PP no ha negociado ni ha gobernado con el apoyo de Bildu", respondió ella.

Gamarra: "A lo mejor me he excedido"

Fortes insistió en varias ocasiones para comprender si había entendido bien la acusación de su invitada: "Yo puedo ponerle ante el espejo de lo que hicieron ustedes cuando estaban en el Gobierno. Pero usted acaba de decir que yo estoy blanqueando a ETA". "Usted me dice que estoy blanqueando a ETA por decir los datos", subrayó el periodista de TVE, visiblemente molesto.

"Está claro que usted piensa que estoy blanqueando a ETA, no voy a entrar más en eso. Simplemente entienda que no me parece de recibo", zanjó Fortes antes de pasar a otros asuntos. Sin embargo, más adelante retomó este tema para que Gamarra tuviera la oportunidad de retractarse.

"Llevo en este oficio 33 años. Empecé con 22, tengo 55 y me han llamado de todo. Esta afirmación de que yo blanqueo ETA es lo más indigno que me han dicho en directo o en diferido. Le doy la oportunidad de que reflexione si quiere", dijo ante una Gamarra que, finalmente, retiró sus palabras: "A lo mejor me he excedido en esa afirmación".

Noticias relacionadas