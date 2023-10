WhatsApp Red: ¿es peligroso poner en rojo el logo de WhatsApp?

Esto es lo que debes saber sobre WhatsApp Red antes de decidir si quieres descargarlo / Rahul Shah (Pexels)

WhatsApp cuenta con 2.000 millones de usuarios repartidos por todo el planeta. No es de extrañar que, entre tantos seres humanos, haya quienes se cansen de ver siempre la misma interfaz o los mismos logos en su teléfono móvil. A muchas personas les gusta cambiar con frecuencia su fondo de pantalla, su foto de perfil en sus diferentes redes sociales, etc.

Por eso, han aparecido previamente en el espacio público varias funciones para cambiar el color del logo de la aplicación a rosa o incluso un bulo sobre que se podía poner en dorado. Sin embargo, quizá es mejor indagar un poco antes de abalanzarse para adquirir cualquier propuesta ofrecida en Internet.

Qué es WhatsApp Red

WhatsApp Red ofrece colorear el logo principal en rojo. Esta extensión, además, promete múltiples funcionalidades extra, como deshabilitar la opción de que se reenvíen tus mensajes, temas personalizados, impedir que tus interlocutores puedan borrar mensajes en la conversación, programar mensajes para que se envíen a una hora determinada... Estas opciones son muy atractivas. Pero no es para nada seguro instalarlo en tu móvil.

Por qué es peligroso descargar WhatsApp Red

Se trata de una aplicación no oficial. Esto quiere decir que no se puede descargar por las vías habituales, ya que no está ni en la App Store, ni en Google Play Store. Que se encuentren en estos servidores prestaría ciertas garantías, puesto que las aplicaciones habrían pasado ciertos filtros de calidad. Sería marca de que haber sido creadas por desarrolladores reconocidos y haber superado criterios de seguridad, pero no es el caso.

Además, ante tantos desarrolladores de tecnología y de aplicaciones web, hay que comprobar cuáles son sus intenciones. Como dice el refrán popular: "Nadie da duros a cuatro pesetas". Esto quiere decir que todo tiene su motivación y que, si no te cobran por un servicio, habitualmente, se puede deber a que el producto son tus propios datos.

Se debe a que, para modificar todos estos elementos, deberás conceder infinidad de permisos a WhatsApp Red al instalarla. Para mantener la actividad normal de envío y recepción de mensajes, podrá ver tus contactos, la cámara (para poder hacer fotos y vídeos), tener tu ubicación, registrar lo que se grabe con el micrófono... Ahora, ¿sigues estando seguro de que quieres que una aplicación diseñada al margen del circuito convencional de aplicaciones y sin el respaldo de iOs y Android pueda acceder, y quizá utilizar o vender, todas estas informaciones?

Por otra parte, la compañía que dirige WhatsApp, Meta, tampoco se ha pronunciado al respecto, lo cual también indica que es extraoficial. Además, en las condiciones de utilización de la red de mensajería, WhatsApp indica que no se autoriza a intentar acceder a sus servicios sin permiso. Esto es justo lo que tratarán de hacer extensiones como WhatsApp Red, por lo que la 'app' original podría impedirte usar sus servicios de forma normal.

En ocasiones, lo inmutable cansa. Sin embargo, conviene más mantener estas aplicaciones informáticas tal como sus creadores las diseñaron y, en todo caso, implementar las actualizaciones que estos mismos vayan lanzando. Por ello, se desaconseja instalar esta extensión u otras similares y se recomienda informarse previamente antes de descargar aplicaciones móviles no oficiales.