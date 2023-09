Puedes crear stickers muy fácilmente desde tu teléfono móvil / Pexels

La llegada de los 'stickers' a WhatsApp hace algunos años revolucionó por completo la forma de comunicación en esta red de mensajería instantánea. Antes de ellos, las conversaciones se basaban en texto y en emoticonos, además del envío de algún audio o foto de vez en cuando. Por otra parte, una gran variedad de memes se enviaban para compartir las risas con cualquier contacto. La gran novedad de los 'stickers' fue abrazar esa cultura del meme para transportarlos e incluirlos en cualquier chat y mostrar nuestra reacción con respecto a los mensajes del otro, expresiones e imágenes divertidas o populares y nuestros estados de ánimo.

Para guardar un 'sticker' en nuestro almacén privado para poder enviarlo posteriormente, solo debemos clicar en él cuando nos lo envíen y nos aparecerá la opción de añadirlo a nuestros favoritos. Si queremos acceder a ellos, junto a la pestaña de los emoticonos hay otra de GIF's y un icono cuadrado con los bordes redondeados. Ese es el apartado donde se amontonan los 'stickers'. Sin embargo, algunos usuarios solo consiguen guardar los de otros, pero desean diseñar nuevos 'stickers' a partir de sus propias fotos de amigos, familiares y mascotas. Te contamos a continuación cómo hacerlo.

¿Cómo crear 'stickers' para WhatsApp?

Hay diferentes aplicaciones móviles para fabricar 'stickers' para WhatsApp. Una de las más utilizadas es Sticker Maker y se puede encontrar en el Play Store. Su interfaz es bastante sencilla e intuitiva. Se pueden crear carpetas temáticas, por ejemplo, una hecha a partir de imágenes de mi perro y otra con fotografías de miembros de mi familia. Los 'stickers' quedarán ordenados dentro de ellas cuando los integremos en WhatsApp. El máximo número de 'stickers' que se pueden diseñar por carpeta son 30. Asignaremos a la carpeta un nombre y un autor (piensa bien cuáles deseas escribir, puesto que aparecerán cuando difundas tu 'sticker') y un icono. Esto último hace referencia a la imagen que verás en pequeñito en la zona de 'stickers' de tu WhatsApp para reconocer de qué tratan. Así, podrás localizarlos más rápidamente.

Este es el icono de Sticker.ly, una app con la que crearás 'stickers' fácilmente. / Google Play

En cuanto a la creación en sí del 'sticker', tras escoger una foto de nuestra galería o hacer una en el momento, debemos escoger la porción que deseemos. Puede ser un recorte libre (con el dedo dibujaremos la silueta con la forma que queramos seleccionar), otros tipos de recorte (cuadrados, circulares o poligonales) y la inclusión de la totalidad de la imagen. También puedes aprovechar la herramienta "Selección inteligente", que identifica la figura más destacable de la imagen y suele resultar bastante acertada. Y si no funciona, siempre puedes hacerlo a mano con los otros tipos de recorte "Freeahand". No te preocupes si no tienes buen pulso, porque al recortar la silueta aparecerá la imagen ampliada por una lupa que te permitirá mayor precisión.

Si ya estás más familiarizado con este proceso, puedes complejizar ligeramente tu meme añadiendo texto por encima de la imagen. Hay varios colores y fondos posibles. Por último, clica en "Guardar" y después, en "Añadir mi paquete de stickers a WhatsApp". También se pueden compartir con nuestros contactos carpetas enteras, pinchando en el icono de la esquina superior derecha.

Hay otras app's similares para confeccionar 'stickers', como Sticker.ly o Stickify. No podemos olvidar que en la versión online de la aplicación de mensajería, WhatsApp Web, sí se pueden crear directamente los 'stickers' (con la aplicación móvil no) y hay bastantes opciones. Se puede añadir texto, producir diferentes tipos de recorte e incluso pixelar un fragmento.

Te animamos a lanzarte con tus propios memes para darle una nueva dimensión a tus conversaciones por WhatsApp. ¡Es muy fácil y ameniza cualquier interacción en el chat!