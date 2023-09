Cómo ver un mensaje eliminado en WhatsApp

Podemos tratar de ver un mensaje eliminado en WhatsApp mediante diferentes métodos. / Pexels

Cuando tenemos abierto un chat de WhatsApp y la otra persona ha borrado un mensaje, quizá empezamos a mordernos las uñas de los nervios por saber qué ponía. Por lo menos, el equipo de la aplicación de mensajería decidió hace algunos años incluir un aviso para la otra persona: "Se eliminó este mensaje". Así, aunque en un principio no pueda verlo, sí queda rastro de su arrepentimiento.

Sin embargo, sí que hay algunas técnicas que puedes intentar para descifrar estos mensajes recientemente anulados. Hay que tomar en consideración que muchos de estos trucos no resultan infalibles porque dependen de muchos factores y no funcionan con todo tipo de archivos. No siempre será posible recuperarlos o, por lo menos, no en su totalidad.

Por otra parte, ten en cuenta que si alguien ha suprimido algo en el chat, probablemente tiene sus motivos, así que pregúntate primero si realmente quieres conocer ese contenido. Si es así... ¡continúa leyendo para saber cómo ver un mensaje eliminado!

Un truco a partir de las notificaciones

De forma limitada, si tienes suerte, puedes ver un fragmento del mensaje. Si tu dispositivo móvil es de Android y no estabas metido en la aplicación cuando el mensaje fue enviado, en la barra de notificaciones aparecerán los cien primeros caracteres del mensaje. Si justo estabas utilizando WhatsApp, no se mostrarán los mensajes en este espacio; o, si te han llegado unos cuantos mensajes posteriores, asimismo quedará tapado por estos.

Además, hay que advertir que esto funcionaba en versiones anteriores y que, con cambios más recientes, parece que se ha retirado esta funcionalidad. Por lo que, si tienes una actualización bastante actual, lamentablemente no podrás emplear este procedimiento, puesto que la notificación de un mensaje desaparece cuando es borrado por su emisor.

El método a partir de las copias de seguridad

Si tu móvil tiene, tanto el sistema operativo iOS, como Android, hay una mínima posibilidad de recuperar el mensaje que han eliminado. Para este mecanismo tiene que haberse dado una circunstancia muy concreta, pero siempre puedes intentarlo por si se ha dado el caso. Debe coincidir que se haya creado una copia de seguridad después de que se haya enviado el mensaje y antes de que lo hayan borrado con que no se haya creado otra diferente después que la haya solapado. Si creemos que hay un mensaje que van a eliminar pronto, se puede manualmente programar que se haga una copia en ese momento.

Así, si restaurásemos la última copia de seguridad mediante los ajustes de WhatsApp, podríamos verlo. Si no lo conseguimos mediante esta vía, también se puede desinstalar la app y volverla a instalar, puesto que al iniciarla nos consulta si deseamos restaurar una copia de segurdiad.

Debemos valorar la idoneidad de hacer esto, puesto que al restablecerla, también perderíamos los otros mensajes que nos hayan enviado en ese intervalo de tiempo.

'Apps' para recuperar mensajes eliminados

Noticias relacionadas

Hay varias aplicaciones que puedes instalar en tu móvil y que aseguran que recuperan los mensajes eliminados. Las más conocidas son WhatsRemoved+ y WAMR, pero hay otras. En el caso de WAMR, sí te permite rescatar fotos y vídeos. Sin embargo, debes tener en cuenta que este tipo de herramientas guardan tus datos como los números de teléfono de tu agenda y el nombre con el que los tienes agregados o las conversaciones, porque para poder recuperar tus mensajes, les permites el acceso a ellos. No siempre son del todo fiables estas compañías y cabe la posibilidad de que utilicen esta información con fines propios o para comercializarla con terceros, por lo que, a no ser que estemos seguros del origen y propósito de la empresa, no se aconseja descargarlas.

Como ves, es bastante complicado recuperar un mensaje eliminado y no siempre se consigue porque WhatsApp se ha asegurado de que no sea fácil para proteger los intereses de los usuarios y su uso de las funciones básicas del chat, pero estas son algunas de las maneras de intentarlo.