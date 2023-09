¿Qué son los canales de WhatsApp? Así es como puedes crearlos o borrarlos

Así son los nuevos canales de difusión de WhatsApp / Pexels

D. M.



La plataforma de mensajería WhatsApp, es la más empleada en todo el mundo. A medida que va pasando el tiempo, va incluyendo, más actualizaciones que facilitan a los usuarios la comunicación con los suyos.

En los últimos meses, la aplicación de WhatsApp ha instalado muchas novedades, y más que quedan por llegar. Algunas de ellas, copiadas por plataformas que le hacen la competencia. Los boletines, o ‘newsletters’ son algunas de las novedades que han incluido, la cual permite a los usuarios publicar información sobre cualquier temática que les interese.

Esta función responde al nombre de los canales de WhatsApp (WhatsApp Channels). Los canales son chats especiales pensados para hablar con el creador del chat; en el que los participantes solo pueden leer los mensajes que publica.

A los fans de Telegram, no les tiene que sorprender esta función, ya que sus canales son bastante populares y uno de los principales motivos por los que los usuarios usan la app. Existe una gran variedad de canales para hablar de todo tipo de temas y WhatsApp quiere conseguir lo mismo.

Cómo usar y activar los canales de WhatsApp

Primeramente, debes esperar a que se te activen los canales. Una vez activados, los canales te aparecerán en la pestaña de 'novedades'. En la pestaña 'novedades', dentro de 'Buscar canales' tendrás una lista de todos los canales que tienes disponibles.

Dentro de los canales podrás buscar a través de palabras clave relacionada con los que quieras interactuar. Una vez y encuentres algún canal que te interese, tendrás acceso para unirte gracias al botón del '+'.

Así es como podrás borrar los canales de WhatsApp

Algunos internautas no utilizarán esta nueva función y, por tanto, querrán eliminarlas. Por ello, debes saber que existe una función para eliminar esos 'canales de difusión' de WhatsApp que no quieras emplear y tener en tu dispositivo. Para deshacerte de ellos debes hacer lo siguiente: entrar en novedades, tal y como hemos explicado con anterioridad -cuando la función esté activada-; debes pulsar sobre el canal que no quieras emplear y mantenerlo pulsado unos segundos; cuando lo hayas mantenido pulsado, te aparecerá la opción de 'eliminar' donde tendrás que pulsar.

Después de realizar esta función, WhatsApp te pondrá en contacto de que una vez se elimine un canal, este, no podrá volver a ser activado en nuestro dispositivo.