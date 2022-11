Musk critica a Apple por supuestamente retirar la publicidad de Twitter

El multimillonario Elon Musk pidió este lunes explicaciones al presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, porque asegura que la compañía de la manzana "ha cesado casi toda la publicidad en Twitter", en una serie de tuits en que se pregunta si Apple "odia el derecho al libre discurso" en Estados Unidos.

El magnate y propietario de Twitter comenzó en su cuenta una campaña de mensajes destinados a Apple en los que asegura que "Apple ha amenazado con congelar Twitter de su App Store (servicio de aplicaciones de sus teléfonos) y no nos da las razones".

Sin haber recibido todavía respuesta por parte de Tim Cook, continúa con otro mensaje en el que acusa a Apple de "imponer una tasa secreta del 30 % en cada cosa que compras a través de su App Store", y da a entender que él no piensa pagarla con un "meme": en una autopista hay una bifurcación con dos vías: paga el 30 % o ve a la guerra, y se ve un automóvil llamado Elon que opta por ir a la guerra.

En otro tuit, escribe que "Apple debería publicar todos los actos de censura que ha tomado y que afectan a sus usuarios", y abre además una de sus famosas encuestas para que los usuarios se pronuncien sobre si Apple debería hacer públicos esos "actos de censura", encuesta que en menos de una hora han respondido más de medio millón de usuarios (la mayoría con un "sí").

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz